SRPSKA POSLA USRED ALBANIJE! Reprezentacija Srbije golom u poslednjem minutu se plasirala u nokaut fazu Evropskog prvenstva
Neviđena drama u Tirani sa srećnim krajem.
Soka reprezentacija Srbije plasirala se u drugu fazu Evropskog prvenstva nakon spektakularnog preokreta i pobede nad Danskom rezultatom 4:3!
Danci su tokom meča imali dva gola prednosti u dva navrata (2:0 i 3:1 na poluvremenu). Ipak, Srbija je odigrala fenomenalno drugo poluvreme i došla do trijumfa u samoj završnici.
Apsolutni junak utakmice je Dejan "Boske" Damjanović, koji je postigao pobedonosni gol u poslednjim sekundama meča. Damjanović je mrežu zatresao i u prvom delu igre, dok su preostale golove za Srbiju postigli Nikola Mikić i Ljubo Baranin.
Upravo je Baranin u samom finišu prvo izjednačio na 3:3, a zatim upisao i ključnu asistenciju za Damjanovića u trenucima kada su svi već očekivali podelu bodova.
Srbija nakon tri odigrana kola ima šest bodova, koliko i Mađarska.
Mađari u popodnevnom terminu igraju protiv Rumunije, koja ima tri boda, a ishod tog meča direktno će odrediti protivnika našeg tima u nokaut fazi.
