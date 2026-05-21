ŠOK-ODLUKA FIFA! Srbija slavi, otvaraju joj se vrata da ide na Svetsko prvenstvo u fudbalu!

21. 05. 2026. u 17:57

Fudbalska reprezentacija Srbije dobila je fenomenalne vesti.

FOTO TANJUG/ AP Photo/Alberto Saiz

Na ovo, "prošireno" Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. naši "orlovi" nisu uspeli da se "uguraju", iako je bilo 48 mesta, ali FIFA sprema proširivanje na čak 64 nacionalne selekcije.

Evo kako je tu vest iz Španije prenela agencija Tanjug:

Svetska fudbalska federacija (FIFA) planira da poveća broj učesnika na Svetskom prvenstvu sa 48 na 64 reprezentacije, a nije isključeno da se to desi već 2030. godine, tvrdi španski sportski dnevnik AS.

Kako navodi AS, čelnici FIFA smatraju da je povećanje sa 32 na 48 selekcija, koliko će ih učestvovati na predstojećem Svetskom prvenstvu, pun pogodak i da doprinosi razvoju fudbala i u sredinama u kojima do sad nije bio toliko popularan. 


Proširenje sa 32 na 48 učesnika je doprinelo da se među debitantima na predstojećem Mondijalu nađu Zelenortska Ostrva, Kurasao, Jordan i Uzbekistan. U FIFA, tvrdi AS, veruju da bi dodatno povećanje doprinelo da bude još više debitanata što bi doprinelo da fudbal dobije na popularnosti i u državama koje nemaju veliku tradiciju u "najvažnijoj sporednoj stvari na svetu". 


AS ističe i da je gotovo izvesno da će se proširenje desiti najkasnije 2034. godine na Mondijalu u Saudijskoj Arabiji, ali dodaje da nije isključeno da se to desi i za SP 2030. godine koje će organizovati Španija, Portugal i Maroko, a pojedine utakmice će se igrati i u Urugvaju, Paragvaju i Argentini. 


Kako AS navodi, u FIFA će već posle 19. jula i finala Mondijala, sumirati utiske sa najbrojnijeg SP do sad i zatim ozbiljno razmatrati povećanje broja učesnika na 64. Imajući u vidu da će kvalifikacije za SP 2030. početi već 2028. godine, odluka o eventualnom proširenju mora biti doneta najkasnije tokom 2027. godine.
 

