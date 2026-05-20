ZAPAD GLEDA I NE VERUJE: Ovo su se upravo dogovorili Vladimir Putin i Si Đinping posle otvorene pretnje napada na teritoriju Rusije

Najnovije vesti kojima su zajednički imenitelji Rusija i Kina desile su se zahvaljujući sastanku predsednika te dve države. A upravo u Kini, u Pekingu, danas su o mnogim temama razgovarali Si Đinping i Vladimir Putin.

Ruski predsednik je stigao u zvaničnu posetu Kini u utorak 19. maja, a tada su se on i njegov kineski kolega dogovorili, pored ostalog, i o učvršćivanju sportskih veza dve države koje u sportu i te kako umeju da dominiraju.

Na zaprepašćenje Zapada, koji je Rusiji uveo brojne sankcije, pa i sportske, čim je 2022. počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusi i Kinezi sada organizuju "svoje male olimpijske igre".

I to tamo gde je upravo "sa Zapada" stigla pretnja.

Samo dan nakon što je litvanski ministar spoljnih poslova Kestutis Budris pozvao da se Rusima pokaže da je moguće „prevazići njihovu malu tvrđavu koju su stvorili u Kalinjingradu“ (na šta je Kremlj odgovorio da se takvi planovi graniče sa ludilom i da se teško mogu shvatiti ozbiljno), Putin je upravo za Kalininjingrad najavio rusko-kinesku saradnju.

Tamo će se, naime, i održati te "male olimpijske, rusko-kineske igre".

Već su devet puta to održali, a saradnja će se, ne samo tim povodom, produbiti. Ali, sada će biti - baš u "isturenom odeljenju" ruske teritorije, u Kalinjingradu.

Putin je tako pred medijima izjavio u Pekingu istakao sledeće:

- Naše zemlje takođe aktivno sarađuju u sportu. Desete letnje igre Rusija - Kina, koje počinju ovog vikenda u Kalinjingradu, nesumnjivo će biti vrhunac dosadašnje saradnje - rekao je ruski predsednik.

Program Desetih letnjih igara Rusija - Kina podrazumeva takmičenja u 12 sportova, uključujući badminton, košarku, boks, odbojku, stoni tenis, odbojku na pesku, rvanje, sambo, sinhrono plivanje, penjanje po stenama, vušu i ritmičku gimnastiku. Očekuje se da će na Igrama učestvovati više od 600 sportista. Takmičenja će se održati na sportskim objektima u Kalinjingradu, Zelenogradsku i Svetlogorsku.

Ali, to nije sve.

Rusija i Kina će se od sada zajednički boriti protiv dopinga

„Strane nameravaju da zajedno rade na borbi protiv dopinga u sportu", navodi se u rusko-kineskom saopštenju po završetku sastanka Đinping - Putin.

Tome se dodaje i ovo:

„Strane podržavaju dalje unapređenje ravnopravne međunarodne sportske saradnje zasnovane na olimpijskim vrednostima i principima“.

