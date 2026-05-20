SRBIN, HRVAT I ALBANAC ZAJEDNO USRED ATINE: Luka Jović otkrio šta se zaista dešava iza zatvorenih vrata

Luka Jović je u intervjuu za "Mocarsport" sumirao sezonu u kojoj je sa AEK-om osvojio titulu, istakavši žal zbog eliminacije od Rajo Valjekana i sjajnu atmosferu u "šarenoj" svlačionici, gde ljude deli isključivo na dobre i loše

- Sigurno sam mogao bolje i u Evropi. Krivo mi je zbog žutog kartona u Madridu koji me je eliminisao iz konkurencije za revanš protiv Rajo Valjekana. Ta druga utakmica sa Špancima je bila možda čak naša najbolja utakmica u sezoni, iako ja nisam igrao. Odigrali smo na fantastičnom nivou. Vidimo da je posle nas Rajo izbacio i Strazbur i otišao u finale u Lajpcig... Jeftino smo primili golove na Valjekasu, a znam kako je tamo teško, igrao sam ranije. Teren katastrofalan, sparina, neko sunce, 28 stepeni... Mislim, i ovde su visoke temperature, ali tamo se nismo snašli. Verovatno i zbog gola primljenog na početku. Posle smo primili još jedan pred kraj prvog poluvremena, u drugom skrivili penal... Verovali smo u preokret u našoj kući, imali 3:0 posle 50-ak minuta revanša, a primili smo gol iz prve prilike koju su oni stvorili i na kraju smo ostali bez snage da postignemo još jedan pogodak. Pokazali smo da imamo kvalitet i da smo mogli da idemo do kraja, na kraju krajeva i da osvojimo to takmičenje - rekao je Jović za "Mocarsport".

AEK je osim titule osvojio srca navijača. I to tako što ima „šarenu“ svlačionicu u kojoj dominiraju Balkanci. Deluje da se ne foliraju, nego da su stvarno prijatelji, pa smo tako na ceremoniji dodele pehara videli jednu do druge srpsku trobojku i hrvatsku šahovnicu, naše i Albance zagrljene, bez ijednog mrskog pogleda.

-To je zaista tako. Govorio sam, a potvrdilo se, stvarno smo grupa koja se drži zajedno od početka. Ljude delim na dobre i loše. Ne gledam da li je Albanac ili Hrvat? Na kraju krajeva, imam dosta prijatelja Hrvata, moj privatni trener je iz Hrvatske, agent mi je bio Fali Ramadani... Dakle, ljude delim na dobre i loše i tu se za mene priča završava - rekao je Jović.

Luka neće igrati za reprezentaciju Srbije kad dođe sledeće okupljanje.

-U dogovoru sa selektorom Veljkom Paunovićem ne dolazim na predstojeće okupljanje iz razloga što sam završni deo sezone igrao povređen. Čak protiv PAOK-a na premijeri plej-ofa nisam ni bio u kombinaciji. Na gostovanju Panatinaikosu sam ušao, u Solunu isto. Već dugo imam problem sa zglobom. Dva dana pred meč sa PAOK-om pretrpeo sam nagnječenje meniskusa, pojavila se i Bekerova cista. Pokušaću da odmorim ovo leto, da probam da se izlečim kako bih bio maksimalno spreman za početak naredne sezone. U septembru, kad krenu mečevi Lige nacija i ako, Bog da, budem zdrav, biću tu. Uvek sam bio tu.