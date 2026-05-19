Fudbal

"NIJE TAČNO!" Dejan Stanković uputio oštar demantij povodom neistinitih i tendencioznih tvrdnji!

Танјуг

19. 05. 2026. u 14:50

Povodom neistinitih i tendencioznih tvrdnji nekih medija da je trener fudbalskog kluba Crvena Zvezda Dejan Stanković pružio podršku "dojučerašnjem selektoru vaterpolo reprezentacije Srbije Urošu Stevanoviću i reprezentativcima koji su odlučili da ne igraju za nacionalni tim dok je Slobodan Soro predsednik Vaterpolo saveza Srbije", agencija Tanjug obratila se našem proslavljenom fudbaleru i treneru Dejanu Stankoviću i direktoru VK Radnički Kragujevac Jugoslavu Vasoviću.

FOTO: FK Crvena zvezda

U izjavi za Tanjug, Stanković je istakao da viđanje sa direktorom VK Radnički nema nikakvu drugu pozadinu osim prijateljskog susreta.

"Moj susret sa Jugoslavom Vasovićem bio je isključivo prijateljski. Sreli smo se kao stari prijatelji posle dužeg vremena i naše viđanje nema apsolutno nikakvu drugu pozadinu niti povod, sem našeg dugogodišnjeg i iskrenog prijateljstva", rekao je u izjavi za Tanjug Stanković. 

Direktor VK Radnički Kragujevac Jugoslav Vasović je u izjavi za Tanjug istakao da je sa Stankovićem imao prijateljsku večeru u Kragujevcu. 


"Kako se dugo nismo videli, iskoristili smo priliku da uklopimo obaveze i nadoknadimo propušteno. Dejan je moj veliki prijatelj i to je bio jedini razlog našeg susreta", poručio je kratko Vasović.

Podsetimo, deo reprezentativaca Srbije nedavno se oglasio saopštenjem za javnost kojim je najavio da neće više igrati za državni tim dok je na čelu Vaterpolo saveza naše zemlje nedavno izabrani novi predsednik VSS-a Slobodan Soro.

BRITANAC ZAROBLjEN U UKRAJINI: Puzao sam ceo dan, bol je bio nepodnošljiv

BIVŠI britanski vojnik, osuđen na 15 godina u ruskoj kaznenoj koloniji, poručio je za Bi Bi Si kako se oseća napuštenim od strane britanske vlade. Hajdena Dejvisa zarobile su ruske snage u Ukrajini pre više od 18 meseci, nakon što se kao dobrovoljac pridružio stranoj legiji ukrajinske vojske. Osuđen je za plaćeništvo, odnosno učestvovanje u vojnom sukobu za materijalnu naknadu, piše Bi Bi Si.

