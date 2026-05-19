"NIJE TAČNO!" Dejan Stanković uputio oštar demantij povodom neistinitih i tendencioznih tvrdnji!
Povodom neistinitih i tendencioznih tvrdnji nekih medija da je trener fudbalskog kluba Crvena Zvezda Dejan Stanković pružio podršku "dojučerašnjem selektoru vaterpolo reprezentacije Srbije Urošu Stevanoviću i reprezentativcima koji su odlučili da ne igraju za nacionalni tim dok je Slobodan Soro predsednik Vaterpolo saveza Srbije", agencija Tanjug obratila se našem proslavljenom fudbaleru i treneru Dejanu Stankoviću i direktoru VK Radnički Kragujevac Jugoslavu Vasoviću.
U izjavi za Tanjug, Stanković je istakao da viđanje sa direktorom VK Radnički nema nikakvu drugu pozadinu osim prijateljskog susreta.
"Moj susret sa Jugoslavom Vasovićem bio je isključivo prijateljski. Sreli smo se kao stari prijatelji posle dužeg vremena i naše viđanje nema apsolutno nikakvu drugu pozadinu niti povod, sem našeg dugogodišnjeg i iskrenog prijateljstva", rekao je u izjavi za Tanjug Stanković.
Direktor VK Radnički Kragujevac Jugoslav Vasović je u izjavi za Tanjug istakao da je sa Stankovićem imao prijateljsku večeru u Kragujevcu.
"Kako se dugo nismo videli, iskoristili smo priliku da uklopimo obaveze i nadoknadimo propušteno. Dejan je moj veliki prijatelj i to je bio jedini razlog našeg susreta", poručio je kratko Vasović.
Podsetimo, deo reprezentativaca Srbije nedavno se oglasio saopštenjem za javnost kojim je najavio da neće više igrati za državni tim dok je na čelu Vaterpolo saveza naše zemlje nedavno izabrani novi predsednik VSS-a Slobodan Soro.
