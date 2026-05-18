PARTIZAN MORA NA KOSOVO? UEFA bez milosti...

Pakleno težak zadatak očekuje Partizan u kvalifikacijama za Ligu konferencije!

"Mine" su položene od samog starta, a mogu ozbiljno da ugroze srpskog predstavnika.





Klub iz Humske ulice se trenutno nalazi na trećem mestu na tabeli Superlige sa 70 bodova, dok je novosadska "stara dama" na drugom sa tri više. Više ne postoje šanse da crno-beli budu drugi i prođu u borbu za Ligu Evrope, već moraju u "konferencijsku borbu", ali ona neće biti nimalo lakša.

Naprotiv, postoji mogućnost da mu jedan od rivala bude, recimo, iz Hrvatske, a već sledeći - sa Kosova i Metohije, koje UEFA, suprotno sopstvenom Statutu, smatra "posebnom zemljom". I, zaista, možda crno-beli za rivala dobiju nekog iz lažne države...

No, pre nego što na red dođe priča o tome ko su sve potencijalni rivali crno-belih, oni će, to je sasvim jasno, značajno morati da ojačaju tim. U prolećnom delu sezone Partizan je postigao svega 17 golova, a čelni ljudi kluba će imati jako težak zadatak kako bi osnažili igrački kadar uz lošu finansijsku situaciju. Koliko je to realno i da li crno-beli mogu da uđu u grupnu fazu, pitanje je...

Tri godine je prošlo od kako se Partizan poslednji put kvalifikovao u neko evropsko takmičenje. Međutim, sad će biti još teže, jer neće imati prava na kiks. Ukoliko izgube u bilo kom dvomeč, evropska bajka je gotova jer nema selidbe u neko slabije evropsko nadmetanje. Ovo je najslabije od tri.

Ali i izuzetno dinamično.

A i ranije je bilo tako...



Partizan je pet puta igrao kvalifikacije za Ligu konferencija. Prvi put je bilo u sezoni 2021/2022. Tada je klub iz Humske ulice imao jako težak zadatak, u drugom kolu je igrao protiv Dunajske Strede - 1:0 u Humskoj, dok je u gostima bilo 2:0, a svi se sećaju i odbranjenog penala Aleksandra Popovića. Crno-bele je u sledećem kolu čekao još teži zadatak, ruski Soči. Srpski predstavnik je nekako iščupao remi u prvoj utakmici, da bi u Beogradu posle penal završnice prošao dalje. U plej-ofu za ulazak u grupu, čekao ga je tim iz lige petica. Santa Klara, portuglaski klub, koji se nalazi na sred okeana. Partizan je u gostima poražen 2:1, ali je u revanšu preokrenuo i slavio ukupnim rezultatom 3:2, pa je tako ušao u grupnu fazu Lige konferencija.



Naredne godine vicešampion Srbije je započeo u borbama za Ligu Evrope, ali je eliminisan u trećem kolu, pa se preselio u plje-of za Ligu konferencije. Rival mu je bio Hamrun sa Malte, a posle manjih problema je i on eliminisan sa ukupnim rezultatom 7:4.

Usledila je sezona za zaborav. U kvalifikacijama 2023/2024 Partizan je u trećem kolu nekako eliminisao u Sabah iz Azerbejdžana, dok je poslednji rival pred grupnu fazu bio danski Nortsjeland, koji je deklasirao crno-bele sa 6:0 u dve utakmice (5:0, 0:1).





Ove sezone su crno-bele bebe nisu uspele da se kvalifikuju u Ligu konferencije. Bolji od njih je bio Hibernian, prvo u Beogradu 2:0, dok je u Škotskoj bilo 2:3 i ako je Partizan vodio sa 2:0.



Partizan će sezonu započeti u kvalifikacijama za Ligu konferencije od drugog kola, ali je jedna dobra vest - biće povlašćen. Međutim, i u tom slučaju ima nekoliko "mina", a evo ko su mogući rivali na žrebu zakazanom za 17. jun:



Varaždin (Hrvatska), Čerkasi (Ukrajina), Koper (Slovenija), Bravo (Slovenija), Madervel (Škotska), Hapoel Tel Aviv (Izrael), GAIS (Švedska), Geteborg (Švedska), Pakš (Mađarska), Debrecin (Mađarska), Dunajska Streda (Slovačka), Turan Tovuz (Azerbejdžan), Šelburn (Republika Irska), Valur (Island), Auda (Letonija) i Korelejn (Severna Irska).



Među potencijalnim protivnicima, ukoliko crno-beli prođu iz prvog u drugo kolo, nalaze se Baljkani (tzv. Kosovo), Mališeva (tzv. Kosovo), Dinamo Siti (Albanija), Sarajevo (Bosna i Hercegovina), Velež Mostar (Bosna i Hercegovina), Dečić (Crna Gora), Nefči (Azerbejdžan), Bohemijans (Republika Irska), Milsami Orhei (Moldavija), Stjarnan (Island), RFS (Letonija), Liepaja (Letonija), Inter Turku (Finska), Ilves (Finska), Astana (Kazahstan), Jelimaj (Kazahstan), NSI (Farska Ostrva), Vikingur (Farska Ostrva), Marsakslok (Malta), Hamrun (Malta), Glentoran (Severna Irska), Linfild (Severna Irska), Hegelman (Litvanija), Žalgiris (Litvanija), Paide (Estonija), FCI Levadija (Estonija), Nome Kalju (Estonija), Sernarfon (Vels), Konahs Ki (Vels), Penibont (Vels), Dila Gori (Gruzija), Torpedo Kutaisi (Gruzija), Škendija (Makedonija), BATE Borisov (Belorusija), Dinamo Minsk (Belorusija), UE Santa Koloma (Andora), Sent Džozefs (Gibraltar), Europa (Gibraltar), La Fiorita (San Marino) i Virtus (San Marino).

