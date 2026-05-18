SRBIJA OVO NE PAMTI! Niko ne može da veruje šta su uradili Crvena zvezda i Partizan
OVO se prvi put desilo!
U jednom od najneobičnijih dana u istoriji Superlige Srbije, i Partizan i Crvena zvezda završili su svoje mečeve bez postignutog gola, što se do sada nikada nije dogodilo u istom kolu domaćeg prvenstva.
Naime, Radnik Surdulica i Crvena zvezda podelili su bodove u rezultatski nebitnom susretu koji nije imao takmičarski značaj u završnici sezone.
Zvezda je imala veći posed i kontrolu ritma, ali bez konkretne završnice, dok je domaćin disciplinovanom igrom uspeo da zatvori prilaze svom golu i izdrži do poslednjeg sudijskog zvižduka.
Nekoliko sati ranije, identičan rezultat viđen je i u Beogradu, gde su Čukarički i Partizan odigrali 0:0 u meču koji je obilovao borbom, ali ne i realizacijom.
Ono što ovaj dan čini istorijskim jeste činjenica da su oba večita rivala – Partizan i Crvena zvezda – u istom kolu ostala bez golova, što se u dosadašnjoj istoriji Superlige Srbije nije dogodilo.
Statistika pamti brojne njihove “tvrde” utakmice, ali nikada do sada se nije poklopilo da i jedni i drugi u istoj rundi završe mečeve bez pogodaka.
