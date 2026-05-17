NOVI KIKS PARTIZANA: Crno-beli sve dalje od drugog mesta

FUDBALERI Čukaričkog u 6. kolu plej-ofa dočekali su Partizan. Utakmica je završena bez pobednika - 0:0

Nakon nešto mirnijeg početka meča usledila je inicijativa Partizana. Crno-beli su morali da napadaju jer im je za eventualno drugo mesto na kraju sezone potrebno da pobeđuju i gledaju ka Novom Sadu nadajući se kiksu Vojvodine.

U prvom poluvremenu imali su crno-beli nekoliko odličnih šansi preko Dembe Seka, Milana Vukotića i Sebastijana Poltera, a heroj je bio devetnaestogodišnji čuvar mreže Čukaričkog - Vladan Čarapić koji je začarao svoju mrežu.

Bilo je pravo čudo kako Partizan nije uspeo da zatrese mrežu, a domaćin je u prvih 45. minuta igre mogao da zahvali sjajnom tinejdžeru koji je pokazao da će biti još jedan u nizu odličnih golmana koji su ponikli na Banovom brdu.

U drugom poluvremenu Partizan je imao kontrolu, ali uzbuđenja nije bilo. Uprkos sporadičnim napadima gostiju, najbolju šansu na meču imao je Milan Pavkov koji je u 87. minutu pogodio stativu.

ČUKARIČKI - PARTIZAN 0:0 (0:0)

90+2' Ponovo brani Čarapić, istrčaoo je i sprečio ozbiljnu šansu rivala.

90' Četiri minuta produžen je meč.

87' Sjajnu šansu imao je Milan Pavkov koji je pogodio stativu.

56' Ubacio je Demba Sek, probao da uputi loptu ka golu, bio je blizu Vanja Dragojević da je usmeri u Čarapićev gol, na kraju samo aut.

49' Šutirao je Vanja Dragojević, pravo u golmana domaćih

46' Nastavljen je meč na Banovom brdu

45' KRAJ PRVOG POLUVREMENA

44' Neverovatno šta je sve Čarapić danas odbranio. Vukotić je iz peterca uputio loptu, pravo u ruke mladom golmanu domaćina.

36' ŠANSA, PARTIZAN! Demba Sek je imao najbolju priliku do sada na meču, a Čarapić je bio na visini zadatka nakon veoma dobro izvedene kontre.

29' Au, kakva šansa za Partizan. Iskosa je Demba Sek šutirao, Čarapić sjajno brani.

Iako je na početku meča tempo bio u visokom ritmu, opao je u nastavku. Očekivalo se mnogo od ovog meča, a za sada duel na Banovom brdu nije opravdao očekivanja.

21' Nešto između udarca i centaršuta probao je Demba Sek, lopta odlazi kraj gola

17' Oprobao je udarac Dragojević.

11' Dosta ujednačena igre u uvodu meča.

3' Luka Đorđević je pobegao čuvaru, šutirao malo iskosa, solidno je izgledalo, ali lopta je otišla pored gola. Prva situacija za Čukarički.



UOČI MEČA

Čukarički - Partizan Stadion: FK Čukarički Sudija: Stanko Ostraćanin Čukarički (4-2-3-1): Čarapić - Miletić, Đoković, Maiga, Anđelić - Jovančić, Radosavljević - Grujić, Matijšević, Nikčević - Đorđević Partizan (4-2-3-1): Milošević - Đurđević, Simić, Milić, Milovanović - Zđelar, Dragojević - Sek, Ugrešić, Vukotić - Polter

Crno-beli pretposlednje kolo domaćeg šampionata dočekuju kao trećeplasirani tim Superlige, sa bodom manje od drugoplasirane Vojvodine. Budući da Novosađani nisu uspeli da dođu do trofeja Kupa Srbije, borba za Ligu Evrope ostala je otvorena i u njoj ekipa Srđana Blagojevića više nema pravo na kiks, a usput mora i da se nada i nekoj grešci Stare dame.

Partizan je poslednjih godina i te kako umeo da se saplete na gostovanju Čukaričkom, a tako je bilo i u prvom delu sezone kada su ih Brđani deklasirali sa 4:1. Bio je to četvrti poraz "parnog valjka" na Banovom brdu u protekle tri godine i to je samo po sebi dovoljan razlog za oprez, ali i motivacija više za Blagovejićeve izabranike.

Brđani u dosadašnjem toku plej-ofa nemaju ostvarenu pobedu, a nakon tri početna remija vezali su dva poraza (Crvena zvezda, Vojvodina). Sa druge strane i Partizan igra jako promenljivo i u doigravanju ima učinak od po dva trijumfa i poraza, odnosno jednog remija.

Dobra vest za tim iz Humske je povratak u sastav oporavljenih Milana Roganovića i Nemanje Trifunovića, a prvom timu trebao bi da se priključi i Dimitrije Janković. To svakako daje dodatno na širini rotaciji crno-belih, što nije beznačajno u ovakvim mečevima.

Sa druge strane, kadrovska situacija u redovima Brđana je znatno nepovoljnija, budući da je njihov trener Marko Jakšić istakao da protiv Partizana neće moći da računa na sedam do čak deset igrača. Ipak, to će otvoriti prostor za neke nove snage da se dokažu i nametnu.

