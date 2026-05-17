ZVEZDA IDE NA ČOVEKA KOJI IM JE "OTEO" POSLEDNJU TITULU?! Ovo su potencijalni rivali crveno-belih u kvalifikacijama za Ligu šampiona

Crvena zvezda će za plasman u Ligu šampiona morati da prođe tri kvalifikaciona kola, a poznati su i potencijalni rivali u svim tim rundama.

Crvena zvezda će kvalifikacije za Ligu šampiona početi 21. ili 22. jula, od drugog kola. I u toj već u toj fazi ima nekoliko nezgodnih rivala. Žreb za drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona biće obavljen 17. juna, a mesec i koji dan kasnije Crvena zvezda će startovati.

Na startu kvalifikacija za Crvenu zvezdu smatraće se da je imala dobar žreb ukoliko ne izvuče Mjalbi (Švedska), Orhus (Danska) i Tun (Švajcarska). Nezgodni su za tu fazu i Levski (Bugarska) i Đer (Mađarska), startuju od prvog kola i očekuje se da prođu, iako će na žrebu biti među nepovlašćenima.

Svi ostali timovi, bili bi poželjni za tim Dejana Stankovića, a to su:

Vikingur (Island), Kairat (Kazahstan), Univerzitatea (Rumunija), Borac (BiH), Riga (Letonija), KI Klaksvik (Farska Ostrva), Flora (Estonija), Larne (Severna Irska), Petrokub (Moldavija), TNS (Vels)…

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Hearts will be unseeded in 🔵 UCL Q2.



If they lose in this round, they will be unseeded in all further qualifying rounds (🟠 UEL Q3, 🟢 UECL PO) so there's a threat of 🇨🇭 Servette ☠️ scenario here.



🇦🇹 Sturm Graz now shifts to the seeded side! pic.twitter.com/3ATsSx7iXg — Football Meets Data (@fmeetsdata) May 16, 2026

Potencijalni rivali Crvene zvezde u trećem kolu: Šamrok (Irska), Omonija (Kipar), KUPS (Finska), Hapoel Ber Ševa (Izrael) i Linkoln (Gibraltar), ali uopšte ne bi predstavljalo iznenađenje da se tu nađu Kairat (Kazahstan), Mjalbi (Švedska), Orhus (Danska), Tun (Švajcarska), Đer (Mađarska) ili Levski (Bugarska).

Plej-of za plasman u Ligu šampiona je 18/19. avgusta i 25/26. avgusta, a žreb za tu fazu je 3. avgusta uoči mečeva trećeg kola.

Marko Nikolić i AEK će sigurno biti najnezgodniji rival za Zvezdu pogotovo imajući u vidu da je Nikolić veliki navijač Partizana i da će sigurno postojati dodatni motiv da izbaci izabranike Dejana Stankovića iz Lige šampiona. Tu će još od nezgodnih timova biti Celje, Omonija, LASK, i aktuelni šampion Norveške - Viking.

✅ CONFIRMED



🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Celtic enters 🔵 UCL PO as a seeded team!



📉 🇬🇷 AEK drops to the unseeded side, but could climb back up if one of:



🇷🇸 Crvena zvezda

🇭🇷 Dinamo Zagreb

🇸🇰 Slovan Bratislava

🇵🇱 Lech Poznan



is eliminated in 🔵 UCL Q2.



👉 Full analysis of seeding positions in… pic.twitter.com/Ya2JRsU4wR — Football Meets Data (@fmeetsdata) May 16, 2026