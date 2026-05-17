ZVEZDA IDE NA ČOVEKA KOJI IM JE "OTEO" POSLEDNJU TITULU?! Ovo su potencijalni rivali crveno-belih u kvalifikacijama za Ligu šampiona
Crvena zvezda će za plasman u Ligu šampiona morati da prođe tri kvalifikaciona kola, a poznati su i potencijalni rivali u svim tim rundama.
Crvena zvezda će kvalifikacije za Ligu šampiona početi 21. ili 22. jula, od drugog kola. I u toj već u toj fazi ima nekoliko nezgodnih rivala. Žreb za drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona biće obavljen 17. juna, a mesec i koji dan kasnije Crvena zvezda će startovati.
Na startu kvalifikacija za Crvenu zvezdu smatraće se da je imala dobar žreb ukoliko ne izvuče Mjalbi (Švedska), Orhus (Danska) i Tun (Švajcarska). Nezgodni su za tu fazu i Levski (Bugarska) i Đer (Mađarska), startuju od prvog kola i očekuje se da prođu, iako će na žrebu biti među nepovlašćenima.
Svi ostali timovi, bili bi poželjni za tim Dejana Stankovića, a to su:
Vikingur (Island), Kairat (Kazahstan), Univerzitatea (Rumunija), Borac (BiH), Riga (Letonija), KI Klaksvik (Farska Ostrva), Flora (Estonija), Larne (Severna Irska), Petrokub (Moldavija), TNS (Vels)…
Potencijalni rivali Crvene zvezde u trećem kolu: Šamrok (Irska), Omonija (Kipar), KUPS (Finska), Hapoel Ber Ševa (Izrael) i Linkoln (Gibraltar), ali uopšte ne bi predstavljalo iznenađenje da se tu nađu Kairat (Kazahstan), Mjalbi (Švedska), Orhus (Danska), Tun (Švajcarska), Đer (Mađarska) ili Levski (Bugarska).
Plej-of za plasman u Ligu šampiona je 18/19. avgusta i 25/26. avgusta, a žreb za tu fazu je 3. avgusta uoči mečeva trećeg kola.
Marko Nikolić i AEK će sigurno biti najnezgodniji rival za Zvezdu pogotovo imajući u vidu da je Nikolić veliki navijač Partizana i da će sigurno postojati dodatni motiv da izbaci izabranike Dejana Stankovića iz Lige šampiona. Tu će još od nezgodnih timova biti Celje, Omonija, LASK, i aktuelni šampion Norveške - Viking.
