NAGRADA ZA SJAJNE IGRE! Stigao poziv koji se ne odbija!
Imaće priliku za novo dokazivanje.
Fudbaler OFK Beograda Stefan Despotovski dobio je poziv za reprezentaciju Severne Makedonije posle jednogodišnje pauze i konkurisaće za sastav tima u prijateljskim mečevima protiv Bosne i Hercegovine i Turske.
Bivši mladi reprezentativac Srbije je skrenuo pažnju odličnim igrama u OFK Beogradu ove sezone, pa ga je selektor Goce Sedloski uvrstio na spisak za naredne dve utakmice.
Despotovski (23) je ove sezone u svim takmičenjima odigrao 25 utakmica za OFK Beograd, a postigao je jedan gol i zabeležio dve asistencije. Posle igranja za mlađe selekcije Srbije 2022. godine se odlučio da igra za domovinu, a dres Severne Makedonije nosio je ukupno tri puta, sve tokom 2025. godine.
