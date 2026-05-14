CEO SVET U PANICI! Iran šalje "vojsku" direktno u Ameriku, sledi konačni obračun

Iran je u sredu održao oproštajnu ceremoniju za svoju fudbalsku reprezentaciju uoči Svetskog prvenstva 2026. godine, koje će zajednički organizovati Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada.

Iranski tim se pojavio na centralnom teheranskom trgu Engelab obučeni u crveno-crne trenerke, gde ih je dočekala velika gomila građana. Snimci emitovani na državnoj televiziji prikazali su atmosferu ispunjenu zastavama, navijanjem i patriotskim porukama.

Ceremoniji je prisustvovao selektor Amir Galenoei, kao i predsednik Iranskog fudbalskog saveza, Mehdi Tadž, koji je održao govor u kojem je povezao tim sa političkom i nacionalnom simbolikom zemlje.

- Na Svetskom prvenstvu, naši igrači će predstavljati narod, branioce zemlje, vođu i državu - rekao je Tadž.

Dodao je da je "reprezentacija tim iz ratnog vremena" i rekao da će igrači biti "stubovi autoriteta i otpora".

Tokom ceremonije, okupljeni su mahali iranskim zastavama, skandirali slogane i nosili transparente sa fotografijama pokojnog vrhovnog vođe Alija Hamneija, koji je, prema iranskim medijima, ubijen u američko-izraelskim napadima koji su izazvali rat na Bliskom istoku.

"Za krv mučenika, pevajte himnu glasno i bez oklevanja", pisalo je na jednom transparentu.

Iran će tokom Svetskog prvenstva biti u Tusonu, Arizona, i takmičiće se u Grupi G zajedno sa Novim Zelandom, Belgijom i Egiptom.

Iranska reprezentacija otvara takmičenje na Svetskom prvenstvu 15. juna utakmicom protiv Novog Zelanda u Los Anđelesu.

