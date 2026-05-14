CEO SVET U PANICI! Iran šalje "vojsku" direktno u Ameriku, sledi konačni obračun
Iran je u sredu održao oproštajnu ceremoniju za svoju fudbalsku reprezentaciju uoči Svetskog prvenstva 2026. godine, koje će zajednički organizovati Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada.
Iranski tim se pojavio na centralnom teheranskom trgu Engelab obučeni u crveno-crne trenerke, gde ih je dočekala velika gomila građana. Snimci emitovani na državnoj televiziji prikazali su atmosferu ispunjenu zastavama, navijanjem i patriotskim porukama.
Ceremoniji je prisustvovao selektor Amir Galenoei, kao i predsednik Iranskog fudbalskog saveza, Mehdi Tadž, koji je održao govor u kojem je povezao tim sa političkom i nacionalnom simbolikom zemlje.
- Na Svetskom prvenstvu, naši igrači će predstavljati narod, branioce zemlje, vođu i državu - rekao je Tadž.
Dodao je da je "reprezentacija tim iz ratnog vremena" i rekao da će igrači biti "stubovi autoriteta i otpora".
Tokom ceremonije, okupljeni su mahali iranskim zastavama, skandirali slogane i nosili transparente sa fotografijama pokojnog vrhovnog vođe Alija Hamneija, koji je, prema iranskim medijima, ubijen u američko-izraelskim napadima koji su izazvali rat na Bliskom istoku.
"Za krv mučenika, pevajte himnu glasno i bez oklevanja", pisalo je na jednom transparentu.
Iran će tokom Svetskog prvenstva biti u Tusonu, Arizona, i takmičiće se u Grupi G zajedno sa Novim Zelandom, Belgijom i Egiptom.
Iranska reprezentacija otvara takmičenje na Svetskom prvenstvu 15. juna utakmicom protiv Novog Zelanda u Los Anđelesu.
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
PRENOS, SRBIJA - MAĐARSKA: Veliki spektakl! Rukomet ovako nešto ne pamti!
14. 05. 2026. u 17:00
"KLjUČ ZA POBEDU ĆE BITI..." Zvezdan Mitrović pred meč Crvena zvezda - Cedevita Olimpija
14. 05. 2026. u 16:47
"TO NIJE ISTINA!" Florentino Perez demantovao da se Murinjo vraća u Real Madrid
14. 05. 2026. u 16:21
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
14. 05. 2026. u 06:30
JANIK SINER "ZGROMIO" NOVAKA ĐOKOVIĆA! Istorija na mastersu u Rimu! Svi su mislili da je ovo nemoguće, ali - desilo se
Novak Đoković je izgubio na početku mastersa u Rimu, a na tom teniskom turniru iz ATP masters serije 1000 danas se desilo nešto što je mislio da se nikada neće dogoditi.
14. 05. 2026. u 15:02
"NE MOŽEMO DA POBEDIMO, PREJAKI SU!" Putinov čovek iznenadio izjavom na ruskoj državnoj televiziji
POZNATI ruski reditelj i propagandista Karen Šahnazarov rekao je da Rusija ne može da pobedi Ukrajinu, da je protivnik prejak i da je u interesu Rusije da što pre okonča rat.
11. 05. 2026. u 19:09
Komentari (0)