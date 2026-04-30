Rusija u šoku: Sergej Anohin osuđen na dugu robiju!

Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, ili "Specijalna vojna operacija" kako to zove Ruska Federacija, uglavnom skrajnuta kada se o sportu radi, zbog brojnih međunarodnih sankcija. Ali, sportske vesti umeju da šokiraju Ruse, poput današnje.

Iza rešetaka je, naime, završio jedan od najpoznatijih ljudi u ruskom fudbalu, Sergej Anohin.

On je svojevremeno bio i fudbaler na pesku, i preduzetnik, bio je potpredsednik Fudbalskog saveza Rusije, predsednik Moskovskog fudbalskog saveza. Do aprila 2022. bio je član Izvršnog komiteta FS Rusije, predsednik Osnovnog fudbalskog komiteta tog Saveza. Vodio je, kao generalni direktor, poznati fudbalski klub Himki, ima titulu zaslužnog sportiste Rusije, a sada je - u zatvoru.

I tamo će baš dugo ostati.

A kako je sve počelo, i zašto je čuveni ruski fudbalski radnik osuđen na veliku robiju?

Evo kako je svojevremeno o tome svoje čitaoce obavestio portal "Šampionat":

V Moskve zaderžan bыvšiй vice-prezident RFS, a nыne gendirektor bukmekerskoй kompanii «Fonbet» Sergeй Anohin, - , soobщaet 112.



On podozrevaetsя v dače vzяtki sotrudnikam specslužb. Po predvaritelьnoй informacii, funkcioner peredal predstavitelю silovыh struktur vzяtku v 50… pic.twitter.com/nvbzZ0C7Kd — Ateo Breaking (@AteoBreaking) January 29, 2025

"Glavna vest u ruskom fudbalu je hapšenje generalnog direktora jedne kladioničarske kompanije, a bivšeg potpredsednika Fudbalskog saveza Rusije (RFS) Sergeja Anohina.

Prvi je o tome javio Telegram kanal 112, koji je blizak snagama bezbednosti, pozivajući se na svoje izvore, a kasnije su tu priču potvrdili TASS i RIA Novosti, dodajući da 'bezbednosne snage rade sa njim u okviru krivične istrage'.

U početku su autori sa 112 naveli da je Anohin osumnjičen za podmićivanje obaveštajnih službenika. Navodno je predstavniku snaga bezbednosti dao mito od 50 miliona rubalja (što je nešto preko 50 miliona dinara), a priveden je i primalac novca.

Evo nekih detalja koji su kasnije postali poznati:

hapšenje nije povezano sa kladioničarskom kompanijom (obelodanio novinar RBC-a Grant Getadarjan);

Anohin je napustio kladioničarsku kompaniju u januaru i fokusirao se na poslovne projekte (izjava kompanije za RBC), ali prema izvodu iz Federalne poreske službe, Anohin je ostao izvršni direktor te firme u vreme objavljivanja ovih informacija;

slučaj je odmah preuzeo Istražni komitet Rusije (podatak Telegram kanala „Mutko protiv“, kog je u tom trenutku pratilo preko 50.000 ljudi);

Istraga je možda povezana sa fudbalskim klubom Strogino (podaci "Sport ekspresa").



"Da se vratimo na fudbalske aktivnosti Sergeja Anohina.

Nakon rada u RFS, Anohin je bio generalni direktor Himkija u sezoni 2020/2021. Krajem prošle godine klupski investitor Tufan Sadigov počeo je da ima problema sa zakonom, optužen je bio za prevaru velikih razmera. Telegram kanal „Mutko Protiv“ je takođe izvestio o verovatnoj vezi između Anohinovog hapšenja i njegovog perioda rada u Himkiju", ističe pomenuti medij.

U januaru je Sadigov pušten iz zatvora i stavljen u kućni pritvor.

"Prema našim informacijama, Anohin je ove zime trebalo da se vrati u Himki. Dmitrij Poljackin je imenovan za generalnog direktora kluba (nakon hapšenja Sadigova). Anohin je takođe trebalo da dobije neformalnu poziciju (u suštini, trebalo je da postane 'pokrovitelj' kluba), ali je ovaj proces očigledno sada obustavljen", piše "Šampionat".

"Sport ekspres" tome dodaje je u ovoj policijskoj akciji uhapšeno šestoro ljudi, a tom prilikom je od njih oduzeto čak dva miliona dolara.

A onda...

Presuda: robija - i to ne samo jedna!

"Sergej Anohin, bivši potpredsednik Ruskog fudbalskog saveza i bivši generalni direktor kladionice Fonbet, dobio je osam godina zatvora u koloniji strogog obezbeđenja zbog podmićivanja.

Proglašen je krivim za veliko podmićivanje, podmićivanje kao posrednik i veliku prevaru.

Istraga je utvrdila da je Anohin prebacio 60 miliona rubalja kako bi izbegao otkrivanje rezultata istrage o nezakonitim aktivnostima komercijalnih organizacija povezanih sa njim.

Sergej je osuđen na osam godina i dva meseca zatvora u koloniji strogog obezbeđenja, a biće kažnjen i sa 15 miliona rubalja.

Anohinovi saučesnici bili su advokat Valerij Jurkin i policajac Artjom Podoprosvetov. Prvi je dobio kaznu od 7 godina i 2 meseca zatvora u koloniji strogog obezbeđenja sa novčanom kaznom od 12 miliona rubalja, dok je drugi dobio kaznu od 3 godine i 6 meseci zatvora u koloniji opšteg obezbeđenja sa novčanom kaznom od 500.000 rubalja.

Sud je takođe od optuženih oduzeo ukupno 32 miliona rubalja i 80.000 dolara u korist države", javlja ruska novinska agencija RIA Novosti.

