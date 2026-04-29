Dosad nezabeleženo! Grci masovno počeli da pišu na srpskom jeziku! (FOTO)

Najnovije vesti iz Grčke verovatno iznenađuju i same Grke. Srbija je deo te priče.

Foto: Depositphotos / Prehistorik

Naime, sve više mladih Grka počinje ovih dana da piše poruke na srpskom jeziku.

Upućene su - Srbima.

Tačnije, onima kojima je Crvena zvezda u srcu.

A za sve je "kriva" proslava četiri decenije prijateljstva između navijača Zvezde i atinskog Olimpijakosa.

Na kraju ovog teksta slede neke fotografije iz Grčke, na kojima se mogu videti te poruke koji su mladi Grci napisali na srpskom jeziku, a pre toga - pred vama je saopštenje "delija" povodom velikog spektakla koji se sprema.

Podestimo, Zvezda je deklasirala Partizan u 179. večitom derbiju i deveti uzastopni put postala prvak Srbije u fudbalu, ali prava proslava tek sledi, i origanizuju je zajedno najvatreniji navijači beogradskih crveno-belih, ali i atinskih, okupljeni pod imenom "Kapija 7" (Gate 7) ...

Saopštenje "delija"



"Do kraja sezone imamo još par posebnih utakmica. Najpre subotnja proslava 40 godina bratstva Delija i Kapije 7 protiv Novog Pazara. Potom 13. maja nadamo se finale Kupa. Gde god da se bude igralo finale, morali bi da ispunimo taj stadion. Na kraju, 23. maja proslava titule na Marakani protiv OFK Beograda. Svaka utakmica za sebe ima poseban značaj i Delije se već uveliko spremaju. Ovim putem pozivamo sve Delije i Zvezdaše da ove utakmice ispratimo u velikom broju i slavljeničkoj atmosferi.

40 GODINA BRATSTVA 9.5. - SVI NA MARAKANU!

Sada već davne 1986. godine, na utakmici Zvezde protiv Panatenaikosa u Atini, pojavili su se navijači Olimpijakosa da daju podršku Zvezdi, koja je igrala protiv njihovih najvećih rivala. Tu godinu Delije uzimaju kao početak poznanstva sa navijačima Olimpijakosa.

Šest godina kasnije, 1992. godine, ponovo u Atini, oni su se pojavili sa transparentom „Good luck Red Star" i nastavili priču koja se kasnije širila i došla dotle da su na hiljade navijača Olimpijakosa prošli Marakanom, Arenom, Pionirom, brojnim domaćim i inostranim gostovanjima, a ništa manje naših navijača nije bilo gost na njihovim utakmicama.

Kroz decenije druženja došlo je do toga da i ljudi van navijačkih grupa imaju prijateljstva i svakodnevne kontakte sa braćom iz Pireja!

Delije i Kapija 7 su odlučili da 9. maja svako na svojoj utakmici proslavi 40 godina bratstva, koje sada sa sigurnošću možemo da kažemo ne postoji nigde u ovom obimu, ovako čvrsto i neraskidivo! Biće to dan kada će Marakana i Karaiskaki biti u znaku našeg bratstva!

Pripreme za ova dva spektakla su već u toku, a u narednim danima bićete obavešteni o detaljima i načinu obeležavanja ovog velikog jubileja. Iako još uvek nije poznato ko će nam biti protivnik, to u ovom trenutku nije u prvom planu — ovakvi događaji se pamte po atmosferi, emociji i onome što ostavljaju iza sebe.

Svedoci smo da i naši i njihovi stadioni i košarkaške sale već duže vreme odzvanjaju „Zvezda šampion... oooo Olimpijakos". Ako bismo birali trenutak kada je naše bratstvo dostiglo najveću snagu, sigurno će se većina složiti da su to upravo ove godine.

Da bi ovo ostao događaj za pamćenje, a naše bratstvo još više učvrstili i učinili ga večnim, prva i najbitnija stvar je da svi zabeležimo taj datum i napunimo Marakanu, da spektaklom pokažemo, kao što će i oni, koliko je ovo bratstvo jako!

Da ovo nije bratstvo samo dva kluba koji imaju iste boje dresova, već mnogo više od toga, pokazuje solidarnost naše braće sa nama još od 1994. godine, kada su, nakon ukidanja sankcija, bili prvi inostrani klub koji je došao da odigra utakmicu sa nama. To se ogleda i u njihovim stavovima o Kosovu, kao i u podršci koju su nam pružali u svakoj tragediji ili gubitku koji smo mi kao Delije ili Srbija pretrpeli.

9. maj je dan kada će svako obući bratski duks, majicu, poneti bratski šal, kapu, zastavu... da tog dana pokažemo svetu da u dva grada postoji nešto što nigde ne postoji!

Postoje mnoga bratstva i prijateljstva širom sveta, ali ništa nalik ovom! Pokažimo to!

Poslednja proslava našeg bratstva bila je pre 20 godina ovo su stvari koje se ne propuštaju!", ističu "delije".

A onda su i podelili neke od fotografija i snimaka iz Grčke, na kojima se vidi kako navijači Olimpijakosa, transparentima na srpskom jeziku, pozivaju zvezdaše na Marakanu 9. maja:

Gate 7 - Atina - Screenshot / Telegram / Delije

Gate 7 - Moshato - Screenshot / Telegram / Delije

Gate 7 - Kipseli -Screenshot / Telegram / Delije

Gate 7 - Nea Liosia / Screenshot / Telegram / Delije

Gate 7 - Nikaia / Screenshot / Telegram / Delije

Gate 7 - Porto - Screenshot / Telegram / Delije

Gate 7 - Ilioupoli / Screenshot / Telegram / Delije

Tabela Superlige Srbije - plej-of

Ako vas fudbal zanima, pratite sve najvažnije ali i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

