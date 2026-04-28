Bolesni manijak! Jedan od najpoznatijih fudbalskih sudija uhapšen zbog polnog uznemiravanja dečaka

Engleski mediji prenose jezive vesti sa Ostrva.

Jedan od najcenjenijih UEFA arbitara uhapšen je sinoć zbog navodnog seksualnog napada na dečaka. Sudija je lišen slobode u Velikoj Britaniji gde je trebalo da sudi jednu evropsku utakmicu. Identitet optuženog arbitra još uvek je sakriven, ali su poznati detalji iz optužbe budući da je, kako se navodi, dodirivao i pokušao da namami tinejdžera u hotelsku sobu uoči utakmice.

Odmah pošto je napustio hotelsku sobu i otišao na utakmicu, dečak koji je napastvovan prijavio je slučaj policiji. Kada se kasnije te noći vratio u hotel, policija ga je uhapsila u društvu UEFA delegacije. Odveden je u stanicu, saslušan, a dan kasnije pušten na slobodu uz kauciju.

- Sa dečakom je počeo da razgovara još tokom dana... Kasnije je dodirivao i pipkao dečaka protiv njegove volje, a pokušao je i da ga namami u sobu - rekao je izvor za britanski "The Sun" i dodao.

- Vratio se u hotel te noći, a dok je ulazio sa delegacijom UEFA, policija ga je sačekala i uhapsila uz čitanje njegovih prava. Odveden je i potom ispitan.

UEFA je odmah, nakon što je skandal isplivao u javnost, izdala saopštenje i objavila da pomenuti sudija neće biti delegiran za utakmice dok god traje proces. On će, ukoliko se optužbe dokažu, biti izručen Velikoj Britaniji kako bi tamo odslužio izrečenu kaznu.