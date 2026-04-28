Bolesni manijak! Jedan od najpoznatijih fudbalskih sudija uhapšen zbog polnog uznemiravanja dečaka

28. 04. 2026. u 05:32

Engleski mediji prenose jezive vesti sa Ostrva.

Jedan od najcenjenijih UEFA arbitara uhapšen je sinoć zbog navodnog seksualnog napada na dečaka. Sudija je lišen slobode u Velikoj Britaniji  gde je trebalo da sudi jednu evropsku utakmicu. Identitet optuženog arbitra još uvek je sakriven, ali su poznati detalji iz optužbe budući da je, kako se navodi, dodirivao i pokušao da namami tinejdžera u hotelsku sobu uoči utakmice. 

Odmah pošto je napustio hotelsku sobu i otišao na utakmicu, dečak koji je napastvovan prijavio je slučaj policiji. Kada se kasnije te noći vratio u hotel, policija ga je uhapsila u društvu UEFA delegacije. Odveden je u stanicu, saslušan, a dan kasnije pušten na slobodu uz kauciju. 

- Sa dečakom je počeo da razgovara još tokom dana... Kasnije je dodirivao i pipkao dečaka protiv njegove volje, a pokušao je i da ga namami u sobu - rekao je izvor za britanski "The Sun" i dodao. 

- Vratio se u hotel te noći, a dok je ulazio sa delegacijom UEFA, policija ga je sačekala i uhapsila uz čitanje njegovih prava. Odveden je i potom ispitan. 

UEFA je odmah, nakon što je skandal isplivao u javnost, izdala saopštenje i objavila da pomenuti sudija neće biti delegiran za utakmice dok god traje proces. On će, ukoliko se optužbe dokažu, biti izručen Velikoj Britaniji kako bi tamo odslužio izrečenu kaznu. 

