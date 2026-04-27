Trese se Marakana! Procureo spisak rivala Crvene zvezde za Ligu šampiona
Fudbaleri Crvene zvezde overili su devetu uzastopnu titulu i sada već počinju pripreme za leto i početak kvalifikacija za Ligu šampiona.
Šampion Srbije kreće od drugog kola i moraće da preskoči tri prepreke ne bi li se našao u odabranom društvu.
Zvezda, dakle, počinje svoj pohod 21. ili 22. jula za kada su zakazani mečevi druge runde kvalifikacija. Nakon toga mečevi se igraju na sedam dana do 25. i 26. avgusta za kada je planiran drugi meč plej-of runde.
Ono što se sada zna jeste da bi potencijalni rivali mogli da budu švedski Mjalbi, odnosno švajcarski Tun. Oba rivala bila bi prava mina po crveno-bele i sigurno da bi na "Marakani" voleli da ih izbegnu.
Pored njih rivali bi mogli da budu Vikingur sa Islanda, odnosno Kairat, koga Zvezda dobro poznate, ali i prošlosezonski protivnik - Linkoln. Tu su još i eventualno mađarski Đer koji na dva kola pre kraja šampionata Mađarske ima bod više od Ferencvaroša... Naravno, tu su i pobednici prvog kola kvalifikacija.
U trećoj rundi situacija je gotovo identična, s tim da bi u priču mogao da "uskoči" i neki tim koji je iznenadio jačeg od sebe u prethodne dve runde.
Što se tiče plej-ofa tu dolazi ono glavno. Ako ne bude većih iznenađenja rivali se već sada znaju, a to su Vikingur iz Norveške, grčki AEK koji predvodi Marko Nikolić, škotski Harts (ako osvoji titulu), kao i LASK iz Linca (takođe, ako osvoji titulu).
Dakle, neće biti lako, ali je jasno da su crveno-beli povlašćeni u svakom kolu i da žele da opravdaju ulogu favorita.
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
To je bilo to! Partizanov stranac se oprostio u "večitom derbiju"
27. 04. 2026. u 07:00
Crveni đavoli se vraćaju na pobedničku stazu: Lids je arhiviran, vreme je za osvetu Brentfordu za dva prethodna poraza
MANČESTER junajted u ponedeljak uveče na Old Trafordu dočekuje Brentford u meču koji može biti veoma važan u borbi za plasman u Ligu šampiona. Domaćin je trenutno treći na tabeli Premijer lige i nalazi se u odličnoj poziciji pred sam finiš sezone.
27. 04. 2026. u 10:36
NBA liga izbacuje Srbina?! Šok vesti stigle iz sedišta NBA lige u Denver, Nikola Jokić i Nagetsi strepe!
Nikola Jokić ne briljira ovih dana na NBA parketima kako se to očeivalo nakon što je drugu godinu zaredom obezbedio da završi ligaški deo sezone sa tripl-dabl prosekom u statistici, ali pažnju američke javnosti još nešto privlači vezano za nezgodnu situaciju u kojoj su se srpski košarkaš i njegov klub našli.
26. 04. 2026. u 20:33
Novi p**no skandal Dare Bubamare: Snimak pušten na mrežama - noć sa mlađim dečkom
"SADA ne znam ni kako se to našlo u javnosti, ali privatnost je jedna stvar i smatram da to treba da se poštuje."
24. 04. 2026. u 16:21
