Trese se Marakana! Procureo spisak rivala Crvene zvezde za Ligu šampiona

Fudbaleri Crvene zvezde overili su devetu uzastopnu titulu i sada već počinju pripreme za leto i početak kvalifikacija za Ligu šampiona.

Šampion Srbije kreće od drugog kola i moraće da preskoči tri prepreke ne bi li se našao u odabranom društvu.

Zvezda, dakle, počinje svoj pohod 21. ili 22. jula za kada su zakazani mečevi druge runde kvalifikacija. Nakon toga mečevi se igraju na sedam dana do 25. i 26. avgusta za kada je planiran drugi meč plej-of runde.

Ono što se sada zna jeste da bi potencijalni rivali mogli da budu švedski Mjalbi, odnosno švajcarski Tun. Oba rivala bila bi prava mina po crveno-bele i sigurno da bi na "Marakani" voleli da ih izbegnu.

Pored njih rivali bi mogli da budu Vikingur sa Islanda, odnosno Kairat, koga Zvezda dobro poznate, ali i prošlosezonski protivnik - Linkoln. Tu su još i eventualno mađarski Đer koji na dva kola pre kraja šampionata Mađarske ima bod više od Ferencvaroša... Naravno, tu su i pobednici prvog kola kvalifikacija.

U trećoj rundi situacija je gotovo identična, s tim da bi u priču mogao da "uskoči" i neki tim koji je iznenadio jačeg od sebe u prethodne dve runde.

Što se tiče plej-ofa tu dolazi ono glavno. Ako ne bude većih iznenađenja rivali se već sada znaju, a to su Vikingur iz Norveške, grčki AEK koji predvodi Marko Nikolić, škotski Harts (ako osvoji titulu), kao i LASK iz Linca (takođe, ako osvoji titulu).

Dakle, neće biti lako, ali je jasno da su crveno-beli povlašćeni u svakom kolu i da žele da opravdaju ulogu favorita.

