Donald Tramp gleda i ne veruje: Iran ga šokirao!

Dok se privodi kraju (zasad samo dvonedeljno) primire, koje je prekinulo napad na Iran započet od strane SAD i Izrael (čime su izazvali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju), i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A sada u prvi plan dolazi i evenutalno (ne)učešće Irana na Svetskom prvenstvu u fudbalu, u kome su i Sjedinjene Američke Države jedan od domaćina.

Dok predsednik SAD Donald Tramp, sudeći bar po njegovoj nedavnoj izjavi, smatra da možda i ne bi bilo pametno da Iranci dođu na Mundijal, iako su se na njega plasirali kroz kvalifikacije, stigao mu je iranski odgovor koji uopšte nije očekivao.

Do danas je još i trajala neizvesnost oko učešća Irana na turniru koji će leta 2026. godine organizovati SAD, Kanada i Meksiko, jer sam Iran još nije bio doneo odluku u vezi sa učešćem nacionalnog tima na Svetskom prvenstvu, ali izgleda da je to i rešeno:

Naime, iranska Vlada je objavila spremnost reprezentacije za učešće na Svetskom prvenstvu u fudbalu 2026. godine baš u Sjedinjenim Državama.

To je objavila portparolka Vlade, Fatemeh Mohadžerani.

- Ministarstvo omladine i sporta objavilo je punu spremnost našeg nacionalnog fudbalskog tima za učešće na Svetskom prvenstvu u fudbalu 2026. godine u Sjedinjenim Državama, prema uputstvima ministra. Preduzete su sve neophodne mere kako bi se osigurao uspešan nastup tima - rekla je Mohadžerani, a prenela je agencija Asošijejted pres, pozivajući se na iransku državnu televiziju.

Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine biće prvo sa 48 reprezentacija, a planirano je da se održi od 11. juna do 19. jula u više gradova u SAD, Kanadi i Meksiku.

Kako su fudbaleri Irana ganuli ceo svet

Podsetimo, minulih dana emotivna scene desila se na dva prijateljska meču koje su odigrali fudbaleri Irana.

Najpre su se susreli Iranci i - Nigerija.

Iranska reprezentacija je pred tu utakmicu na dirljiv način odala počast ubijenim učenicama u bombardovanoj školi u Minabu.

Fudbaleri su izašle na teren pred pomenuti meč - noseći dečje rančeve.

The Iran national football team honored the Minab schoolgirls by holding small backpacks during the national anthem. pic.twitter.com/6ZisYEPcxT — Clash Report (@clashreport) March 27, 2026

Podsetimo, američke snage su 28. februara izvršile raketni napad na školu u Minabu.

Tom priilom ubijeno je oko 170 ljudi, uglavnom učenica te škole.

Potom su Iranci, takođe u Turskoj, odigrali i meč sa Kostarikom.

Još jedan prijateljski.

I još jedan - uz podsećanje, i sebe i sveta, na pobijenu decu.

Ovoga puta su i stručni štab i fudbaleri nosili fotografije stradalih mališana:

