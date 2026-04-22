Titula čeka "večiti derbi": Zvezda se "okliznula" u Pančevu!

FUDBALERI Crvene zvezde u 32. kolu Superlige Srbije gostovali su Železničaru u Pančevu. Rezultat susreta bio je 2:2 (2:1)

Odlučio je Dejan Stanković da iskombinuje tim na startu meča. Nakon 18 minuta terenske inicijative delovalo je da za tom odlukom neće da zažali.

Mahmudu Bađo dobio je priliku da pokaže da zaslužuje minute i to je dokazao golom u 18. minutu. Tebo Učena je tukao glavom, pravo do Gambijca koji je iz okreta poslao loptu kroz noge Popoviću.

Nisu se pošteno ni zaradovali gostujući navijači, njih nekoliko hiljada, a već je usledio šok.

Iskoristio je Aleksa Kuljanin to što je odbrana Zvezde bila visoko postavljena, proigrao je sjajno Vranislava Kneževića koji je tri minuta kasnije poravnao rezultat.

Nije domaćin ustuknuo nakon poravnanja rezultata, Zvezda je na momente bila grogirana zbog primljenog gola, a u 36. minutu Silvester Džasper vrhunski je izveo prekid i doneo vođstvo i preokret domaćinu.

Do poluvremena bilo je mirno, a nakon pauze Zvezda je znatno ornije istrčala na teren. Učena je imao nekoliko prilika, kao i Bađo, dobro je reagovao Popović u nekoliko navrata, tako je bilo sve do 60. minuta kada "dizelka" više nije mogla da odoleva pritisku. Aleksandar Katai povukao je sjajno, na odbitak je naišao Enem koji je poravnao rezultat na 2:2.

Imala je Zvezda do kraja meča kontrolu, napadala je, ali nije uspela više od remija.

Novu priliku da potvrdi titulu Zvezda će imati već u nedelju kada će odmeriti snage sa Partizanom.

ŽELEZNIČAR - ZVEZDA / 2:2 (2:1) (Knežević 20', Džasper 36' - Bađo 18', Enem 60')

90' Još pet minuta igraće se u Pančevu.

87' Šutirao je Elšnik, vrhunska intervencija Zorana Popovića.

83' Lučić je oprobao udarac, daleko od gola

81' Obleće Zvezda oko gola rivala, ali ništa ozbiljno u ovim trenucima. Mirno je pred golom Zorana Popovića.

72' Sela je lopta Bađu, a on je šutirao jako traljavo.

60' GOL, CRVENA ZVEZDA! Katai je povukao loptu, šutirao, odbranio je Popović, Enem je bio na pravom mestu.

56' Još jednom Enem u prilici. Ništa. Nešto kasnije Katai je bio u ofsajdu.

53' Ponovo je oboren Enem, traže gosti penal, ali ne razmišlja Lukić o tome uprkos negodovanju.

46' Oštar start napravio je Savadogo nad Enemom, gledao se VAR da li je bio poslednji igrač odbrane, Lukić je pogledao snimak, te mesto crvenog kartona poslednjem igraču odbrane, dodeljen je ofsajd.

KRAJ POLUVREMENA

45' Tri minuta dodatno će se igrati u prvom poluvremenu

36' GOL, ŽELEZNIČAR! Kakva majstorija Džaspera. Preokret domaćina. Prelepo je izveo internacionalac Železničara prekid i matirao Mateusa.

23' Mogao je Železničar do potpunog preokreta Savadogo je pretio, dosta sreće za goste.

20' GOL, ŽELEZNIČAR! Visoko je bila postavljena odbrana Zvezde, a Kuljanin je to iskoristio da doda do Kneževića koji je bio na pravom mestu.

18' GOL, ZVEZDA! Bađo je došao do prvenca. Gambijac je nakon centaršuta i dodavanja Učene bio na pravom mestu iz okreta je šutnuo, a lopta je prošla kroz noge Popoviću.

14' Zahuktava se u Pančevu, pripretio je Džej Enem, samo korner.

11' Miran je bio Kostov, poslao do Handela, a Portugalac je loše zahvatio loptu...

5' Miran početak meča za sada.

Tačno deset minuta kasnije meč je počeo.

- Deo navijača nalazi se preko led reklama, a zahtev delegata je da svi oni budu na tribinama, te još uvek se čeka meč.

1' utakmica kasni, a razgog su nezvanično navijači. Naime, pojedini nisu u predviđenom sektoru, te se čeka da taj problem bude rešen.

Dostupni su i sastavi za meč.

ŽELEZNIČAR: Popović - Tegeltija, Milikić, Savadogo, Konatar - Lerno, Pirgić - Kuljanin, Knežević, Džasper - Karikari.

CRVENA ZVEZDA: Mateus - Seol, Učena, Eraković, Adić - Kostov, Badžo Hendel, Tiknizjan - Duarte, Enem.

UOČI MEČA

Fudbaleri Crvene zvezde sigurnim korakom grabe ka devetoj uzastopnoj šampionskoj tituli, a do nje bi mogli da stignu već danas ukoliko savladaju u Pančevu ekipu Železničara u drugom kolu plej-of faze Superlige Srbije i ukoliko u derbiju na novosadskom "Karađorđu", ekipa Partizana ne savlada Vojvodinu.

Izabranici trenera Dejana Stankovića na sjajan način su otvorili doigravanje za šampionski pehar. U vikendu za nama ubedljivo su na stadionu "Rajko Mitić" savladali "staru damu" iz Novog Sada 4:1 (2:0), čime su im se revanširali za dva prethodna poraza u šampionatu.

U aktuelnoj sezoni "pančevačka dizelka" i aktuelni šampion odigrali su već dva susreta. Prvi meč je odigran 14. septembra prethodne godine "Marakani" i crveno-beli su bili više nego ubedljivi slavili 7:1 u meču koji je obeležio Aleksandar Katai koji je bio trostruki strelac.

U drugom ovosezonskom susretu ekipa sa Marakane je bila ubedljiva i u gradu na Tamišu, gde je na stadionu Sportskog centra "Mladost" slavila golovima Marka Arnautovića i Vasilija Kostova (2), rezultatom 3:0.

Današnji meč na programu je od 19 časova u Pančevu, a Crvena zvezda će i pre počtka znati da li pobedom već danas može i matematički da obezbedi 37. šampionsk itrofej u klupskoj istoriji.

Međutim, mora se naglasiti da ambicije u večerašnjem meču imaju i Pančevci. Oni trenutno sa 51. osovjenim bodom zauzimaju četvrtu poziciju na tabeli i vode borbu sa Novim Pazarom oko plasmana u kvalifikacije za UEFA Ligu konferencija.

