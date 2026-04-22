Partizan odoleo s desetoricom na "Karađorđu": Izmiče druga pozicija! Tresla se stativa, poništen gol i isključenje! (VIDEO)

Crno-beli znatno bliži plasmanu mestu koje vodi u Ligu Evrope.

FOTO: Antonio Ahel/ATAImages

Fudbaleri Vojvodine odigrali su nerešeno protiv Partizana rezultatom 0:0 na "Karađorđu", u 32. kolu Superlige Srbije.

Ovim remijem, crno-beli su uspeli da sačuvaju drugo mesto prvenstvene tabele i sada imaju 65 bodova, dok je domaćin ostao na trećem mestu sa 63 poena.

Za razliku od pobede (3:0) pre nešto više od mesec dana na istom stadionu, Novosađani su ovog puta daleko bili slabiji u realizaciji. Naročito u prvom poluvremenu.

Domaćin je bolje ušao u meč, Lazar Ranđelović je ispratio loše ispucavanje Marka Miloševića, na sreću golmana gostiju, lopta je prohujala daleko od njegovog gola.

FOTO: Antonio Ahel/ATAImages

Već u 12. minutu usledila je nova kolosalna prilika za "lale". U svom maniru je Njegoš Petrović iskosa izveo slobodan udarac i centrirao na peterac, gde je sakasnio Suč da odreaguje i smesti loptu u nezaštićenu mrežu.

Uzvratio je Partizan preko Demba Seka, koji je mogao da donese vođstvo timu iz Humske. Na isteku 27. minuta tukao je silovito iskosa, ali se stativa isprečila na putu do cilja.

Šansu utakmice propustio je Džon Meri osam minuta kasnije, kada je na ubačaj Lukasa Barosa, koji ga je pogodio "u teme" zahvatio loptu glavom, a onda je poslao tik pored donje konstrukcije Miloševićevog gola.

Do odlaska na pauzu, pažnju su zavredeli udarci Saše Zdjelara sa jedne, odnosno, Lazara Nikolića sa druge strane. U oba slučaja "bubamara" je prohujala pored stativa.

FOTO: Antonio Ahel/ATAImages

Tempo je u drugom poluvremenu znatno pao. Do prve izrazite prilike, koja je pretvorena u gol (nevažeći), čekalo se do 65. minuta. Tada je Džon Meri umakao odbrani Partizana i zatresao mrežu. Malo ga je odgurnuo s leđa Stefan Milić, dovoljno da se napadač Vojvodine nađe u ofsajdu, što je posle intervencije VAR i potvrđeno, pa je Minaković samo podigao ruku.

Tražili su fudbaleri Vojvodine crveni karton za Uroša Đurđevića koji je u 70. minutu udario u lice Lazara Nikolića, u borbi za loptu, međutim, novosadski arbitar je iznenadio i pokazao opomenu kapitenu Njegošu Petroviću zbog žučnog protesta da ne isključi Đurđevića.

Što je tada propustio Minaković, nije u 79. minutu, kada je Đurđević opet grubo startovao i morao "na tuširanje", ponovo zbog starta nad Nikolićem kod korner zastavice.

Krenuli su Novosađani svim silama ka Miloševiću, ređali prilike, ali nisu uspeli da dođu do gola, koji bi ih vratio na drugu poziciju.

Već u nedelju, Partizan gostuje Crvenoj zvezdi na Marakani u 180. Večitom derbiju, dok Vojvodina u 33. kolu na ovom istom stadionu dočekuje pančevački Železničar.

VOJVODINA - PARTIZAN 0:0

STADION: "Karađorđe" u Novom Sadu. SUDIJA: Nenad Minaković (Novi Sad). ŽUTI KARTONI: Baros, Veličković, Petrović - Milić, Đurđević, Natho, Vukotić.

VOJVODINA (4-2-3-1): Rosić – Baros, Suč, Crnomarković, Sukačev – Savićević, Petrović – Nikolić, Ranđelović (69. Vidosavljević), Veličković (69. Mladenović) – Meri (75. Vukanović).

PARTIZAN: (4-2-3-1): Milošević – Roganović, Milić, Mitrović, Đurđević – Zdjelar, Ugrešić (75. Milovanović) – Sek, Vukotić (90. Stojković), Trifunović (75. Natho) – A. Kostić (54. Polter).

Standings provided by Sofascore

TOK MEČA

DRUGO POLUVREME

90+3. minut - Aranđel Stojković je ušao umesto Vukotića u Partizanu.

90+2. minut - VAR je reagovao posle sumnjive situacije u šesnaestercu Vojvodine, ali ništa od penala za Novosađane.

90. minut - Igraće se još šest minuta sudijske nadoknade utakmice.

87. minut - Žuti karton za Natha. Izgubio je Izraelac loptu od Petrovića, a potom brutalno ušao u kapitena Vojvodine.

85. minut - Milan Kolarević je ušao umesto Petra Sukačeva, dok je Vukan Savićević ustupio mesto Draganu Kokanoviću kod Vojvodine.

84. minut - Mladenović je šutirao po sredini gola, pravo u Miloševića.

82. minut - Brani se gost svim silama, Vukan Savićević greši u dodavanju.

79. minut - CRVENI KARTON! Sada Minaković nije oprostio Đurđeviću novi brutalni start nad Nikolićem, te mu je pokazao drugu javnu opomenu i poslao u svlačionicu. Partizan nastavlja s desetoricom!

75. minut - Blagojević pravi dvostruku promenu: Matija Milovanović kod Partizana ulazi umesto Ugrešića, kao i Bibras Natho koji je zamenio Nemanju Trifunovića. Kod Vojvodine, Aleksa Vukanović je ušao umesto Merija.

73. minut - Korner za Vojvodinu izveo je Mladenović, lopta je pala ispred "bele tačke", odakle su je izbacili fudbaleri Partizana.

70. minut - Đurđević je napravio faul nad Lazarom Nikolićem, udario ga je u lice posle čega su Novosađani tražili da Minaković pokaže drugu javnu opomenu defanzivcu Partizana. Njegoš Petrović je zbog prigovora dobio žuti karton, a Vukašin Đurđević se provukao bez istog.

FOTO: Antonio Ahel/ATAImages

69. minut - Pre toga Milutin Vidosavljević menja Ranđelovića, dok Marko Mladenović ulazi umesto imenjaka Marka Veličkovića.

67. minut - Korner za Partizan iz kojeg crno-beli ništa nisu uradili. Na drugoj strani, Zdjelar je na ivici kaznenog prostora oborio Ranđelovića, pa će Vojvodina dobiti slobodan udarac.

64. minut - Džon Meri je postigao gol, koji je poništen zbog evidentnog ofsajda! Uzalud se radovao napadač Vojvodine!

63. minut - Marko Veličković se ustremio ka Partizanovom golu, dao je prejak for i lopta mu je pobegla.

59. minut - Lazar Ranđelović je bio u prodoru, pobegao je defanzivcima Partizana i bio sebičan, mogao je da asistira Veličkoviću. Želeo je sve sam da završi i izborio samo korner, posle kojeg je Sukačev tukao neprecizno.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

58. minut - Silovit udarac Milana Vukotića sa 19 metara daleko iznad prečke.

56. minut - Razmahao se opomenama Minaković, sada je pokazao žuti Vukašinu Đurđeviću.

54. minut - Sada karton i za Marka Veličkovića. Izmena u Partizanu, Sebastijan Polter ulazi umesto Andreja Kostića.

52. minut - Andrej Kostić je poslao loptu ka Ugrešiću, koji nije uspeo da je stigne. Strasti su se rasplamsale, Stefan Milić je dobio karton, zbog faula nad Vukanom Savićevićem, a onda ušao u raspravu sa Njegošem Petrovićem.

48. minut - Kostić je poslao loptu ka Ugrešiću, pogrešio je Cromarković, ali na sreću štopera Vojvodine bez posledica po njega i tim Miroslava Tanjge.

46. minut - Počeo je drugi deo meča na "Karađorđu"!

PRVO POLUVREME

Kraj prvog poluvremena! Mreže miruju 0:0.

45. mint - Još 60 sekundi sudijske nadoknade vremena u prvom delu utakmice.

44. minut - Udarac iz prve Lazara Nikolića, bivši igrač Zvezde je u punom trku šutirao nekoliko metara pored gola, Milošević je paradom samo ulepšao situaciju.

43. minut - Očajno izveden "slobodnjak" Njegoša Petrovića, lopta nije stigla ni do jednog igrača domaće ekipe.

40. minut - Proradila je crnogorska veza u Partizanu, Milić je dodao Roganoviću koji je centrirao, ali lopta nije stigla do Kostića, pošto su intervenisali igrači Vojvodine. Potom udarac Ugrešića u okvir gola po zemlji, završio je u naručju sigurnog Rosića.

39. minut - Vukotić je izveo slobodan udarac, a Zdjelar šutirao pored gola. Nova šansa za crno-bele.

FOTO: Antonio Ahel/ATAImages

38. minut - Minaković je prvi žuti karton na meču, Lukas Baros je u kontri fauliirao Andreja Kostića klizećim startom s leđa.

37. minut - Odbranila se Vojvodina! Sek je bio u prodoru i centrirao, Kostić je propustio loptu u šesnaestercu, ali je Vukotić bio neprecizan.

35. minut - ZICER! Vojvodina je mogla do vođstva! Meri je bio na petercu i pokušao glavom na centaršut Barosa, tačno na čelo ga je pogodio bek Novosađana, ali je udarac napadača otišao pored gola!

31. minut - Odlični potezi Andreja Kostića u šesnaestercu, ali je umesto šuta odlučio da asistira Trifunoviću, koji je bio izblokiran. Uzvratila je Vojvodina iz kontre, međutim, bez izrazite prilike da ugrozi Miloševića.

30. minut - Dve sjajne intervencije Miloševića, posle šuteva Džona Merija, najpre je imao zicer "oči u oči" sa golmanom Partizana, koji ga je pročitao, a onda mu je još jednom odbranio udarac čuvar mreže Partizana. Na kraju je sudija podigao zastavicu, da je i bio gol ne bi važio, zbog ofsajda.

27. minut - STATIVA! Demba Sek je bio u teškoj poziciji iskosa, odlučio se na šut pošto je fintom izbacio Barosa, ali je pogodio spoljnji deo stative!

24. minut - Sukačev je izvršio pritisak na Miloševića, a onda neoprezan start kapitena Petrovića nad Roganoviću. Sudija Minaković je progledao kroz prste bivšem igraču Crvene zvezde.

21. minut - Nekontrolisan udarac Đorđa Crnomarkovića, ni šut ni centaršut, Milošević je ubacio loptu iz gol-auta.

18. minut - Sevnula je levica Ognjena Ugrešića, preti Partizan, nedovoljno da Rosić interveniše, jer je lopta otišla daleko od okvira.

16. minut - Ranđelović je pokušao da uposli Merija, intervenisao je Milić u pravom trenutku.

12. minut - Au, kakva šansa za Vojvodinu. Kapiten Njegoš Petrović je izveo slobodan udarac daleko iskosa, ali je lopta pala na peterac, zakasnio je Suč da odreaguje i Milošević je imao sreće. Umesto vođstva domaćih, lopta je otišla pored gola. Na drugoj strani, prvi korner za Partizan.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

10. minut - Džon Meri je bio u duelu sa Stefanom Mitrovićem, dobio je udarac bivši reprezentativac Srbije, ali bez ozbiljnih posledica, izvinio se fudbaler Vojvodine za nesmotren potez.

7. minut - Partizan je imao kontru, kombinovali su Đurđević i Trifunović, da bi krilo crno-belih na kraju izgubilo loptu, ali ostaje posed "parnog valjka". Potom je i Sek po boku pokušao, Vojvodina je uspela da se odbrani.

6. minut - Odličan centaršut Ranđelovića, pokušao je udarcem glavom Marko Veličković, ali je umesto toga udario loptu rukom i da je bio precizan, gol bi bio poništen. Vojvodina sve opasnija.

4. minut - Prva šansa na utakmici, imala je Vojvodina preko Lazara Ranđelovića. Pogrešio je Milošević kod ispucavanja, fudbaler domaćih prihvatio loptu, a onda šutirao pored gola, morao je mnogo bolje iz ove situacije.

3. minut - Dosta grešaka na početku susreta, na obe strane. Centaršut Ranđelovića lako je uštopovao Roganović i izbacio potencijalnu opasnost iz svog šesnaesterca.

Pokušava odmah Vojvodina preko Lazara Ranđelovića, koji nije stigao do lopte, jer ga je zagradila odbrana Beograđana.

1. minut - Počeo je derbi 32. kola Superlige Srbije!

PRE UTAKMICE

17.00 - U prethodnih pet mečeva, Vojvodina je slavila jednom, u prošloj utakmici (3:0), dok se Partizan radovao dva puta, isto toliko utakmica je završeno remijem.

16.58 - Akteri izlaze na teren, predvođeni glavnim sudijom Nenadom Minakovićem.

16.55 - Uskoro počinje duel u Novom Sadu.

16.14 - Partizan je, takođe, imao problema sa kažnjenim igračima, jer kapiten Vanja Dragojević odrađuje suspenziju zbog žutih kartona.

16.10 - Izašli su sastavi derbija na "Karađorđu". U timu Partizana ponovo je Demba Sek, dok u Vojvodini umesto suspendovanog Siniše Tanjge (zaradio isključenje protiv Zvezde u prvenstvu) igraće Kornel Suč na štoperskoj poziciji.

16.00 - Šef struke Partizana veruje u pobedu i iskupljenje za poslednji neupseh pred Novosađanima:

"To je bio neprijatan meč za Partizan, iako rezultat možda nije u potpunosti odražavao dešavanja na terenu. Vojvodina je tada zasluženo pobedila i dodatno dobila na samopouzdanju", kaže Blagojević i nastavlja:

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

"Imaju širok roster, individualni kvalitet i veoma opasnu tranziciju. Na nama je da pokažemo da možemo da igramo ravnopravno i da branimo svoje ambicije", zaključio je trener Partizana.

15.56 - Podsetimo se šta su treneri dve ekipe, Miroslav Tanjga i Srđan Blagojević, izjavili u najavama pred današnji duel na "Karađorđu.

"Sigurno nije lako igrati u razmaku od tri dana protiv dva naša najveća rivala. I sada nas opet očekuje derbi protiv ekipe koja je druga na tabeli i to pokazuje koliko nas opet očekuje kvalitetna ekipa. S druge strane, Partizan znamo kakav je tim, koji ima problema, ali uz sve to i dalje je u pitanju veliki tim sa tradicijom. Nas njihovi problemi ne interesuju, jer mi idemo na tri boda, koja nas bode na drugo mesto na tabeli. Ovo je derbi u pravom smislu te reči, možda i veći nego protiv Crvene zvezde, jer rezultatski njoj nije mnogo značio", rekao je Tanjga i dodao:

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

"Ovaj meč dolazi u teškom trenutku po nas, ali na muci se poznaju junaci. Osim Siniše koji ima crveni karton, pod upitnikom je i Njegoš, dobra vest je da se Suč vraća u ekipu i spreman je da počne meč, a imamo problem i sa Kolarevićem koji je imao problem sa virusom poslednja tri, četiri dana. To su neke stvari sa kojima ulazimo u ovaj duel. Poštujemo Partizan, ali nadam se da će ekipe dati sve od sebe da bismo došli do pobede" istakao je Miroslav Tanjga.

UVOD

Fudbaleri Vojvodine dočekuju Partizan u derbiju 32. kola Superlige Srbije i meču koji može mnogo toga da odluči.

Biće ovo direktan duel u borbi za drugo mesto na tabeli, koje naredne sezone vodi u Ligu Evrope, dok će trećeplasirani u Ligu konferencija, obzirom da je branilac titule Crvena zvezda na nedostižnih 14 bodova u odnosu na "večitog rivala" iz Humske.

Photo: Antonio Ahel/ATA Images

Pre nešto više od mesec dana, tačnije šestog marta, "lale" su na svom "Karađorđu" rezultatski preslišale "parni valjak" sa 3:0, dok je u prvom delu sezone Partizan slavio u Humskoj 1:0.

Crno-beli će biti lišeni pomoći štopera Nikole Simića, koji ima povredu mišića.

U prethodnom kolu, na startu plej-ofa, Vojvodina je ubedljivo izgubila na Marakani od Crvene zvezde sa 1:4, dok je četa Srđana Blagojevića trijumfovala u Pančevu protiv Železničara rezultatom 2:1.

Sva dešavanja sa ovog meča pratite uživo na našem portalu iz minuta u minut.

