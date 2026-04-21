Orban se potukao sa navijačem posle poraza: Prolaznici morali da ih razdvajaju, kamere sve zabeležile! (VIDEO)

Новости онлине

21. 04. 2026. u 14:35

Najnovije vesti iz sporta... i nisu tako sportke.

Screenshot / Iks / Mario Reinoso

Naime, fudbaler Verone Gift Orban potukao se sa navijačem.

Sukob je izbio nakon što je igrač odbio da se fotografiše sa njim posle poraza od Milana.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gift Orban (@giftorban)

Posle pomenutog odbijanja, navijač je udario u haubu Orbanovog automobila. 

Nigerijski igrač je izašao iz kola, posle čega je počeo konflikt.

Prolaznici su bili ti koji su prekinuli tuču, a evo i video snimka tog događaja:

Orbanovi "đaloblu“ su tek 19. na tabeli sa samo 18 bodova, odnosno imaju 10 bodova manje od "luke spasa", pa njihovo ispadanje u Seriju B izgleda sve verovatnije...

Verona je već objavila saopštenje u kojem osuđuje svaki oblik agresivnog ponašanja.

Dodala je i da će "nastaviti da istražuje incident".

Ako vas zanima sport, sve najvažnije i najzanimljivije o njemu pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: TUČA NAVIJAČA NA EURO 2024: Albanci napali srpske navijače, ali kada se čulo "Juriš!" - nisu se dobro proveli

 

Da nestanu bez traga Vojislav Šešelj otkrio: Tražio sam da se jednostavno eliminišu, da im se uopšte ne sudi

