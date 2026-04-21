Orban se potukao sa navijačem posle poraza: Prolaznici morali da ih razdvajaju, kamere sve zabeležile! (VIDEO)

Najnovije vesti iz sporta... i nisu tako sportke.

Screenshot / Iks / Mario Reinoso

Naime, fudbaler Verone Gift Orban potukao se sa navijačem.

Sukob je izbio nakon što je igrač odbio da se fotografiše sa njim posle poraza od Milana.

Posle pomenutog odbijanja, navijač je udario u haubu Orbanovog automobila.

Nigerijski igrač je izašao iz kola, posle čega je počeo konflikt.

Prolaznici su bili ti koji su prekinuli tuču, a evo i video snimka tog događaja:

😳👊 Gift Orban, delantero del Hellas Verona, se ha bajado del coche para pelearse con un tifoso. Esto ha ocurrido tras la derrota del equipo por 0-1 contra el Milan.



Los gialloblù son 19º con 18 puntos, a 10 ya de la salvación. Su descenso a #SerieB, cada vez más cerca… pic.twitter.com/hee82JvQkq — Mario Reinoso (@marioreinoso_) April 19, 2026

Orbanovi "đaloblu“ su tek 19. na tabeli sa samo 18 bodova, odnosno imaju 10 bodova manje od "luke spasa", pa njihovo ispadanje u Seriju B izgleda sve verovatnije...

Verona je već objavila saopštenje u kojem osuđuje svaki oblik agresivnog ponašanja.

Dodala je i da će "nastaviti da istražuje incident".

