Orban se potukao sa navijačem posle poraza: Prolaznici morali da ih razdvajaju, kamere sve zabeležile! (VIDEO)
Najnovije vesti iz sporta... i nisu tako sportke.
Naime, fudbaler Verone Gift Orban potukao se sa navijačem.
Sukob je izbio nakon što je igrač odbio da se fotografiše sa njim posle poraza od Milana.
Posle pomenutog odbijanja, navijač je udario u haubu Orbanovog automobila.
Nigerijski igrač je izašao iz kola, posle čega je počeo konflikt.
Prolaznici su bili ti koji su prekinuli tuču, a evo i video snimka tog događaja:
Orbanovi "đaloblu“ su tek 19. na tabeli sa samo 18 bodova, odnosno imaju 10 bodova manje od "luke spasa", pa njihovo ispadanje u Seriju B izgleda sve verovatnije...
Verona je već objavila saopštenje u kojem osuđuje svaki oblik agresivnog ponašanja.
Dodala je i da će "nastaviti da istražuje incident".
Bonus video: TUČA NAVIJAČA NA EURO 2024: Albanci napali srpske navijače, ali kada se čulo "Juriš!" - nisu se dobro proveli
Preporučujemo
Osmeh koji vara! Novak Đoković blista u Madridu, a iza kulisa se odvija prava drama
21. 04. 2026. u 07:23 >> 09:06
Srpsko-hrvatska posla! Otac Srbin, majka Hrvatica, a ona svetska senzacija
21. 04. 2026. u 11:15
Svet gleda i plače: Evo šta su uradili fudbaleri Irana (FOTO/VIDEO)
21. 04. 2026. u 14:03
Spektakl u Minhenu: Bajern ima prednost, ali Real nikad ne sme da se otpiše!
Bajern Minhen i Real Madrid odmeriće snage u revanšu četvrtfinala Lige šampiona (21.00), a Bavarci na "Alijanc areni" brane minimalnu prednost iz prvog meča koji je bio jedna od najboljih utakmica ovogodišnjeg izdanja najjačeg klupskog takmičenja.
15. 04. 2026. u 07:15
Neće više nastupati: Zdravko Čolić odbio koncerte, ovo je razlog
KAO razlog Zdravko Čolić je naveo umor, ali i unapred dogovorene porodične obaveze.
21. 04. 2026. u 10:37
