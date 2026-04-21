Svet gleda i plače: Evo šta su uradili fudbaleri Irana (FOTO/VIDEO)

Dok ističe rok dvonedeljnog primireakoje je prekinulo napad na Iran, koji su započeli SAD i Izrael, čime su izazvali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju, i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A sada u prvi plan dolazi i evenutalno (ne)učešće Irana na Svetskom prvenstvu u fudbalu, u kome su i Sjedinjene Američke Države jedan od domaćina.

Foto: Tanjug/AP Photo/Riza Ozel

Minulih dana emotivna scene desila se na dva prijateljka meču koje su odigrali fudbaleri Irana, i dalje i sami bez odgovora na pitanje - da li će učestvovati na ovogodišnjem Mundijalu, na koji su izborili učešće.

Najpre su se susreli Iranci i - Nigerija.

Iranska reprezentacija je pred tu utakmicu na dirljiv način odala počast ubijenim učenicama u bombardovanoj školi u Minabu.

Fudbaleri su izašle na teren pred pomenuti meč - noseći dečje rančeve.

The Iran national football team honored the Minab schoolgirls by holding small backpacks during the national anthem. pic.twitter.com/6ZisYEPcxT — Clash Report (@clashreport) March 27, 2026

Podsetimo, američke snage su 28. februara izvršile raketni napad na školu u Minabu.

Fudbalska reprezentacija Irana / Foto: Tanjug/AP Photo/Riza Ozel

Tom priilom ubijeno je oko 170 ljudi, uglavnom učenica te škole.

Potom su Iranci, takođe u Turskoj, odigrali i meč sa Kostarikom.

Još jedan prijateljski.

I još jedan - uz podsećanje, i sebe i sveta, na pobijenu decu.

Ovoga puta su i stručni štab i fudbaleri nosili fotografije stradalih mališana:

Fudbaleri Irana / Foto: Tanjug/AP Photo/Riza Ozel

Fudbal u senci rata - šta danas kažu zvaničnici Irana, idu li na Svetsko prvenstvo?

Još uvek traje neizvesnost oko učešća Irana na turniru koji će leta 2026. godine organizovati SAD, Kanada i Meksiko.

Jer, sam Iran još nije doneo odluku u vezi sa učešćem nacionalnog tima na Svetskom prvenstvu.

Ovo je objavio ministar sporta zemlje, Ahmad Donjamali.

- Odluka može biti da nećemo ići, ali ako se odluči da idemo, moramo biti spremni u svakom slučaju. Odluka se zasniva na trenutnim uslovima - rekao je Donjamali iranskim medijima, napominjući da će o tome odlučivati vlada, a moguće i Vrhovni savet za nacionalnu bezbednost Irana.

Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine biće prvo sa 48 reprezentacija, a planirano je da se održi od 11. juna do 19. jula u više gradova u SAD, Kanadi i Meksiku.

