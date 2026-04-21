Svet gleda i plače: Evo šta su uradili fudbaleri Irana (FOTO/VIDEO)
Dok ističe rok dvonedeljnog primireakoje je prekinulo napad na Iran, koji su započeli SAD i Izrael, čime su izazvali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju, i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A sada u prvi plan dolazi i evenutalno (ne)učešće Irana na Svetskom prvenstvu u fudbalu, u kome su i Sjedinjene Američke Države jedan od domaćina.
Minulih dana emotivna scene desila se na dva prijateljka meču koje su odigrali fudbaleri Irana, i dalje i sami bez odgovora na pitanje - da li će učestvovati na ovogodišnjem Mundijalu, na koji su izborili učešće.
Najpre su se susreli Iranci i - Nigerija.
Iranska reprezentacija je pred tu utakmicu na dirljiv način odala počast ubijenim učenicama u bombardovanoj školi u Minabu.
Fudbaleri su izašle na teren pred pomenuti meč - noseći dečje rančeve.
Podsetimo, američke snage su 28. februara izvršile raketni napad na školu u Minabu.
Tom priilom ubijeno je oko 170 ljudi, uglavnom učenica te škole.
Potom su Iranci, takođe u Turskoj, odigrali i meč sa Kostarikom.
Još jedan prijateljski.
I još jedan - uz podsećanje, i sebe i sveta, na pobijenu decu.
Ovoga puta su i stručni štab i fudbaleri nosili fotografije stradalih mališana:
Fudbal u senci rata - šta danas kažu zvaničnici Irana, idu li na Svetsko prvenstvo?
Još uvek traje neizvesnost oko učešća Irana na turniru koji će leta 2026. godine organizovati SAD, Kanada i Meksiko.
Jer, sam Iran još nije doneo odluku u vezi sa učešćem nacionalnog tima na Svetskom prvenstvu.
Ovo je objavio ministar sporta zemlje, Ahmad Donjamali.
- Odluka može biti da nećemo ići, ali ako se odluči da idemo, moramo biti spremni u svakom slučaju. Odluka se zasniva na trenutnim uslovima - rekao je Donjamali iranskim medijima, napominjući da će o tome odlučivati vlada, a moguće i Vrhovni savet za nacionalnu bezbednost Irana.
Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine biće prvo sa 48 reprezentacija, a planirano je da se održi od 11. juna do 19. jula u više gradova u SAD, Kanadi i Meksiku.
