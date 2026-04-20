Kakve cene! Crvena zvezda donela odluku, ovoliko košataju karte za večiti derbi
Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda važne su i za one koji navijaju za FK Partizan.
Saopštenje kluba s Marakane prenosimo u celosti:
"Karte za 179. večiti derbi u prodaji
Fudbaleri Crvene zvezde će u nedelju, 26. aprila od 18 časova, na stadionu "Rajko Mitić" ugostiti ekipu Partizana u okviru 33. kola Superlige Srbije, a svi navijači našeg kluba ulaznice mogu obezbediti od danas, putem onlajn prodaje.
Karte za 179. večiti derbi su puštene u ONLAJN prodaju, dok će na blagajnama stadiona “Rajko Mitić” biti dostupne u petak od 10 do 18 časova, subotu od 10 do 16 sati, kao i na dan meča od 10 časova pa sve do početka duela.
Cene ulaznica za 179. večiti derbi:
Sever - 600 dinara
Istok - 1000 dinara
Zapad - 1200 dinara
Tribina "Siniša Mihajlović" - 2500 dinara
Zvezdaši, vidimo se na Marakani!".
Naravno, ista cena kao za severnu tribinu - biće i za južnu, a te ulaznice će se prodavati i na stadionu Partizana, o čemu će crno-beli posebno obavestiti javnost.
Podsetimo, Zvezda bi i pre ovog večitog derbija mogla da, već u sredu, obezbedi šampionsku titulu, o čemu će odlučivati njen meč u Pančevu sa Železničarom, odnosno megdan drugoplasirane i trećeplasirane ekipe, a u 17 časova tog dana, dva sata pre nastupa aktuelnog prvaka, sastaju se u Novom Sadu Vojvodina i Partizan.
Tabela Superlige Srbije:
Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
BONUS VIDEO: Napadnut fudbalski sudija u Beogradu
