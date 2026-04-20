Šta sada radi srpski Mesi i što u FSS kažu "Ako je to bruka, onda je na našu dušu!"?

U Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi održana je peta redovna sednica Skupštine Fudbalskog saveza Srbije kojom je predsedavao Dragan Džajić, predsednik Fudbalskog saveza Srbije. Bilo je prisutno 65 delegata, a među gostima su bili i predstavnici FIFA i UEFA, Marko Feri, FIFA regionalni koordinator za Evropu i Jozef Kliment, UEFA savetnik za nacionalne asocijacije.

Delegati Skupštine usvojili su Izveštaj o radu za prethodni period, o kome je govorio Branko Radujko, generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije.

Branko Radujko: sistem umesto improvizacije, kontinuitet umesto izuzetaka

Na sednici Skupštine Fudbalskog saveza Srbije, generalni sekretar Branko Radujko podneo je izveštaj o radu, uz jasan fokus na potrebu za sistemskim promenama, dugoročnim razvojem i stabilnim rezultatima. U obraćanju koje je obuhvatilo sve ključne segmente funkcionisanja Saveza, naglasio je da je osnovni cilj stvaranje održivog modela srpskog fudbala.

„Probali smo i pokušavamo da radimo drugačije nego što je bilo u nekom prethodnom periodu. Gledamo da se ne bavimo pojedinačnim pitanjima, nego sistemskim rešenjima. Da se fokusiramo na strategiju i dugoročni razvoj i rezultate koji ne mogu da dođu preko noći“, istakao je Radujko.

Poseban akcenat stavljen je na rezultate mlađih selekcija, ali i na potrebu da se prvi put obezbedi kontinuitet njihovog razvoja. „Nije to prvi put da imamo uspešne generacije. Trebalo bi da bude prvi put da ih ne ispustimo i da napravimo kontinuitet“.

Govoreći o rezultatima A reprezentacije u dužem vremenskom okviru, Radujko je ukazao na realnu sliku:

„U 21. veku održano je sedam Svetskih prvenstava, na četiri smo se plasirali, na tri nismo. Ništa ovo nije novo. Bez suštinskih promena, nema ni napretka. Ako želimo rezultat, moramo ozbiljno da se menjamo. Ako se budemo vrteli u istim pričama kao pre 15 ili 20 godina, nećemo ništa napraviti.“

U izveštaju je naglašen i napredak u infrastrukturi, izgrađena su 34 nova terena, uz edukaciju kadrova i unapređenje opreme, ali uz jasnu ocenu da to nije dovoljno. „Moramo mnogo više da radimo. Možda neki Mesi tamo negde nema priliku da ga neko vidi“, rekao je Radujko, ukazujući na značaj ravnomernog razvoja baze.

Veliki deo izlaganja bio je posvećen radu sa mladim igračima i reformi takmičenja.

„Možda nemamo administrativnu mogućnost da sprečimo njihov rani odlazak u inostranstvo, ali nam niko ne brani da ih spremimo. To je naša dužnost. Da bi igrali kad odu u inostranstvo, moraju prvo da igraju ovde, u konkurentnom takmičenju. Odluka o reformama u mlađim kategorijama, pre svega ograničenje broja inostranih igrača u omladinskim ligama, doneta je upravo sa ciljem razvoja domaćih fudbalera i jačanja baze reprezentacije.“

Radujko je istakao i važnost jedinstvenog sistema rada u svim selekcijama: „Tema je uspostavljanje jedinstvenog sistema, metodologije treninga i stila igre.“

Kao kratkoročni cilj A tima naveo je opstanak u elitnoj diviziji Lige nacija, dok je dugoročni cilj jasan, kontinuitet plasmana na velika takmičenja i rezultatski iskorak.

VAR i u Prvoj ligi Srbije

U izlaganju su obuhvaćeni i razvoj ženskog fudbala, unapređenje Sudijske organizacije, kao i planovi za uvođenje dodatnih tehnoloških rešenja poput VAR sistema u Prvoj ligi Srbije. Takođe, naglašena je važnost međunarodne saradnje i edukativnih programa koje Savez organizuje u saradnji sa UEFA.

Zaključujući izveštaj, Radujko je ponovio da potencijal postoji, ali da rezultati zavise od spremnosti na promene: „Možemo da napravimo mnogo veće stvari, ali samo ako se promenimo svi zajedno.“

Sednica Skupštine je potvrdila da je pred srpskim fudbalom period u kojem će ključnu ulogu imati doslednost u sprovođenju strategije i spremnost na dugoročan razvoj svih segmenata naše fudbalske organizacije.

"Zaista, izvanredno urađen posao!"

Generalni sekretar FSS uputio je čestitke omladinskoj i kadetskoj reprezentaciji Srbije na izuzetnim rezultatima, naglasivši značaj zajedničkog rada svih u sistemu.

„Čestitam svima koji su zaslužni za ovaj izvanredan uspeh. Klubovima koji su gajili igrače, samim igračima pre svega, selektorima i stručnim štabovima, kao i ljudima iz sektora za Strategiju i razvoj na čelu sa Rankom Stojićem, Nikoli Lazetiću koji je u to vreme selektovao i predlagao selektore, Veljku Paunoviću koji koordinira rad svih reprezentativnih selekcija… Zaista izvanredno urađen posao“, poručio je Radujko.

"Ako je to bruka, onda je na našu dušu!"

Jedan od važnih segmenata izveštaja odnosio se na reforme u Sudijskoj organizaciji, gde je glavni cilj uspostavljanje jasnih evropskih standarda. U tom kontekstu, Fudbalski savez Srbije svrstao se među saveze koji su napravili značajan iskorak angažovanjem inostranog stručnjaka na mesto predsednika Sudijske komisije.

„Cilj je bio uspostavljanje evropskih kriterijuma, stalna kontrola, transparentnost i kontinuirana edukacija“, istakao je Radujko, uz napomenu da će dalji koraci Sudijske komisije biti dodatno usmereni ka podizanju poverenja i kvaliteta suđenja.

Posebno se osvrnuo na česte komentare u javnosti o odsustvu srpskih sudija na Svetskom prvenstvu, naglasivši da takva ocena nema realno uporište. „Od 52 glavnih sudija na Svetskom prvenstvu, UEFA je dobila 10 mesta… Nema Portugala, Turske, Belgije, Grčke, Austrije, Švajcarske, Danske, Norveške… nema ni Srbije. Ako je to bruka, onda je na našu dušu“, rekao je Radujko.

Uz reformske korake u organizaciji, najavljeno je i unapređenje VAR sistema, sa mogućnošću uvođenja modela sa ograničenim brojem kamera, ali i takozvanim „challenge“ sistemom, čime bi se dodatno povećala sigurnost i transparentnost sudijskih odluka. Takođe, u planu je i uvođenje VAR tehnologije na terenima Prve lige Srbije, kao naredni korak u podizanju standarda tamičenja – istakao je Branko Radujko, generalni sekretar FSS.

Ukupno posmatrano, cilj promena u Sudijskoj organizaciji jeste stvaranje sistema koji će biti profesionalan, odgovoran i usklađen sa najvišim evropskim standardima, uz jasnu ambiciju da se kroz vreme dodatno podigne i međunarodni status srpskih sudija, navodi se na kraju saopštenja srpske kuće fudbala.

FSS je objavio Izveštaj o radu Fudbalskog saveza Srbije u sezoni 2025/2026 i istakao da je na sednici "usvojen i Izveštaj o finansijskom poslovanju".

