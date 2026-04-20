Dragan DŽajić i govor u FSS koji će se pamtiti: "Da ne bude da je sve lepo u srpskom fudbalu, a nije..."
Predsednik Fudbalskog saveza Srbije Dragan Džajić u uvodnom govoru na sednici Skupštine Fudbalskog saveza Srbije istakao je danas šta je sve urađeno u prethodnom periodu.
Njegov govor u celosti prenosimo, zahvaljujući internet sajtu srpske kuće fudbala:
- Period između dve sednice Skupštine Fudbalskog saveza Srbije obeležen je jasnom namerom da srpski fudbal postavimo na čvrste temelje sistema, odgovornosti i dugoročnog razvoja.
Svest da se pravi rezultati ne grade preko noći, već kroz kontinuitet, rad i jasnu strategiju, vodila nas je u svim ključnim odlukama koje smo donosili.
U prethodnom periodu napravljeni su značajni iskoraci u više segmenata. Pokrenut je najveći infrastrukturni ciklus u novijoj istoriji srpskog fudbala, sa jasnim ciljem da uslovi za igru postanu standard, a ne izuzetak. Istovremeno, donete su važne reforme takmičarskog sistema koje treba da podignu kvalitet, konkurentnost i razvoj domaćih igrača.
Poseban akcenat stavljen je na razvoj mladih, jer verujemo da se budućnost reprezentacije gradi u sistemu koji prepoznaje talenat, štiti ga i usmerava. U tom kontekstu, napravljen je važan iskorak u povezivanju svih reprezentativnih selekcija, od najmlađih uzrasta do A tima.
Sa posebnim ponosom želim da čestitam omladinskoj reprezentaciji Srbije na plasmanu na Evropsko prvenstvo, kao i kadetskoj reprezentaciji na izborenom učešću na Svetskom prvenstvu. To su rezultati koji predstavljaju snažan podsticaj za dalji rad.
Verujem da dolaskom Veljka Paunovića na mesto selektora A reprezentacije, uspostavljamo i jasnu koordinaciju između stručnih štabova i svih selektora mlađih kategorija. Taj pristup omogućava da svaki igrač ima jasan put, kontinuitet u razvoju i dugoročnu perspektivu u sistemu reprezentacije.
Paralelno sa tim, unapređena je sudijska organizacija kroz uvođenje novih standarda, veću transparentnost i jasne kriterijume rada, što doprinosi regularnosti takmičenja i poverenju u sistem.
Sve ove aktivnosti imaju jedan zajednički imenitelj – izgradnju sistema u kome svaki segment ima svoju ulogu, ali i odgovornost.
Naš cilj nije kratkoročan rezultat, već stabilan i održiv razvoj srpskog fudbala. Siguran sam da smo u ovom periodu napravili važne korake u tom pravcu, ali i da nas tek čekaju najveći izazovi.
Da ne bude da je sve lepo, jer nije, moram da istaknem da se nismo plasirali na Svetsko prvenstvo, a morali smo da izborimo najmanje baraž. I to je neuspeh, ali gledamo napred, gledamo dalje i sve ćemo da uradimo da u narednom periodu Srbija bude na mestu koje joj pripada.
Uveren sam da ćemo, uz jedinstvo, rad i jasnu viziju, nastaviti da gradimo fudbal koji će biti na ponos svih nas – rekao je Dragan Džajić, predsednik Fudbalskog saveza Srbije.
