Fudbal

Radnik ima novog trenera: Dušan Đorđević treći put na klupi Surduličana

Časlav Vuković

20. 04. 2026. u 15:00

RADNIK iz Surdulice imenovao je novog trenera.

Радник има новог тренера: Душан Ђорђевић трећи пут на клупи Сурдуличана

FOTO: M.M./ATAImages

Kako prenosi "Mozzart sport", u pitanju je Dušan Đorđević. Njemu će ovo biti treći mandat na klupi kluba sa juga Srbije.

Najpre je ovu ekipu predvodio u sezoni 2021/22, a potom i na 10 utakmica početkom 2024. godine.

Đorđević će na klupi naslediti Marka Jakšića koji je otišao u Čukarički. Ekipu je kao vršilac dužnosti predvodio Predrag Ranđelović koji bi trebalo da ostane u stručnom štabu novog trenera.

Radnik je osmi na tabeli Superlige Srbije sa 40 bodova, a Đorđević bi debi trebalo da ima protiv Novog Pazara u sredu od 17 časova.

Vratila mu se! Ana Ivanović se u julu razvela od Bastijana Švajnštajgera, a danas... (FOTO)

"Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger su se razveli". Tako su javljali mnogi svetski mediji, nakon početne informacije u nemačkom Bildu kako slavni sportski par više ne živi zajedno. Potom se činilo da stvari nisu tako crne između njih dvoje, ali... Zapravo, baš jesu. Sada svako od njih živi svoj život - i, izgleda, uživaju. Toliko da se Ana vratila staroj ljubavi.

20. 04. 2026. u 12:16

