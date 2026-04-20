Radnik ima novog trenera: Dušan Đorđević treći put na klupi Surduličana
RADNIK iz Surdulice imenovao je novog trenera.
Kako prenosi "Mozzart sport", u pitanju je Dušan Đorđević. Njemu će ovo biti treći mandat na klupi kluba sa juga Srbije.
Najpre je ovu ekipu predvodio u sezoni 2021/22, a potom i na 10 utakmica početkom 2024. godine.
Đorđević će na klupi naslediti Marka Jakšića koji je otišao u Čukarički. Ekipu je kao vršilac dužnosti predvodio Predrag Ranđelović koji bi trebalo da ostane u stručnom štabu novog trenera.
Radnik je osmi na tabeli Superlige Srbije sa 40 bodova, a Đorđević bi debi trebalo da ima protiv Novog Pazara u sredu od 17 časova.
