Svet sporta zavijen u crno! Preminula supruga poznatog nemačkog fudbalera, samo nekoliko dana posle porođaja
TUGA!
Velika tragedija potresla je nemački fudbal nakon smrti fudbalerke Tamare Mendler (32), koja je takođe supruga Markusa Mendlera, igrača koga poznajemo iz Bundeslige.
Tamara Mendler je bila profesionalna fudbalerka u Sarbrikenu, a njen suprug Markus je bivši igrač u najvišem rangu nemačkog fudbala, igrajući u Bundesligi za Nirnberg i Kajzerslautern.
Vest o Tamarinoj smrti proširila se nakon što je Markus propustio utakmicu prošlog petka protiv FSV Frankfurta iz "ličnih razloga".
Homburg je objavio dirljivo saopštenje u kojem se navodi: „Sa velikim šokom i dubokom tugom primili smo vest o smrti supruge našeg igrača Markusa Mendlera. Tamara Mendler je prerano preminula u subotu uveče nakon kratke, teške bolesti“.
Dodali su da je igračica upravo pre nekoliko dana rodila zdravo dete. Ovo je sve u klubu i u Nemačkoj ostavilo još više slomljenim.
- U ovom mračnom i teškom trenutku, izražavamo naše najdublje saučešće Markusu, njegovoj deci i celoj njegovoj porodici. Kao klub, čvrsto stojimo zajedno tokom ovog perioda: Markus može biti siguran u našu bezuslovnu podršku. Ujedinjeni smo iza njega i pomoći ćemo njemu i njegovoj porodici na svaki mogući način“, rekao je Homburg, Markusov trenutni tim.
