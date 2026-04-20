Fudbal

Mitrović pogodio za finale: Srbin strelac u Ligi šampiona

Časlav Vuković

20. 04. 2026. u 13:38

SRPSKI fudbaler Aleksandar Mitrović bio je strelac u pobedi njegovog Al Rajana nad Al Kuadisjom od 2:0 u polufinalu Lige šampiona Persijskog zaliva.

Митровић погодио за финале: Србин стрелац у Лиги шампиона

FOTO: AP/Alberto Saiz

On je bio strelac drugog pogotka. Igrao se 50. minut kad je zatresao mrežu rivala i tako postavio konačan rezultat utakmice. 

Kapiten naše reprezentacije je ove sezone u svim takmičenjima odigrao 16 utakmica i ima učinak od 11 golova i osam asistencija.

Al Rajan će u finalu pomenutog takmičenja igrati protiv Al Šababa.

