Mitrović pogodio za finale: Srbin strelac u Ligi šampiona
SRPSKI fudbaler Aleksandar Mitrović bio je strelac u pobedi njegovog Al Rajana nad Al Kuadisjom od 2:0 u polufinalu Lige šampiona Persijskog zaliva.
On je bio strelac drugog pogotka. Igrao se 50. minut kad je zatresao mrežu rivala i tako postavio konačan rezultat utakmice.
Kapiten naše reprezentacije je ove sezone u svim takmičenjima odigrao 16 utakmica i ima učinak od 11 golova i osam asistencija.
Al Rajan će u finalu pomenutog takmičenja igrati protiv Al Šababa.
