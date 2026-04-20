Grčka ne može da veruje! Ovo što je Marko Nikolić uradio Grci nisu mogli ni da sanjaju!

Pred vratima istorije!

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Manu Fernandez

Marko Nikolić ove sezone na sjajan način kao trener predvodi AEK, fudbalski klub iz prestonice Grčke.

Njegov tim je u drugom kolu plej-ofa tamošnjeg šampionata razbio PAOK sa 3:0 i posle tri godine se nalaze nadohvat titule.

Ovom pobedom su Nikolićevi Atinjani stekli ogromnih osam bodova prednosti u odnosu na klub iz Soluna, na samo četiri kola pre kraja takmičenja.



U srpskoj "koloniji" se pored trenera nalaze Luka Jović, Mijat Gaćinović i Marko Grujić., međutim, u ovoj pobedi na terenu je bio samo Gaćinović.

AEK je do trijumfa stigao posle sjajne igre. Na terenu se maltene nalazio samo jedan tim, što je nagovestio i autogol koji je pred kraj poluvremena je postigao Tomas Kadžiore. Pitanje pobednika je rešeno u samoj završnici meča. U 73. minutu sjajnim prodorom Abubakari Koita postiže pogodak za 2:0, a sedam minuta kasnije je stavljena tačka na ovaj susret rutinskom završnicom Orbelina Pinede.

Navijači su na kraju ovog susreta klicali ime Marka Nikolića.

Sa pravom.

Četiri kola pred kraj šampionata, AEK je prvoplasirani klub sa 66 bodova, što je za pet više od Olimpijakosa i osam u odnosu na PAOK. Ukoliko srpski strateg uspe da zadrži ovu prednost, titula će se u Atinu "vratiti" posle tri godine posta.

Ko je Marko Nikolić?

Navijači Partizana ga se vrlo rado sećaju i "čarobne sezone" 2016/2017. Crno-beli su na čelu sa Nikolićem uspeli da ostvare ogroman uspeh i anuliraju prednost Crvene zvezde od devet bodova i potom da osvoje duplu krunu. Ovo je ujedno i poslednja titula kluba iz Humske ulice.



Sledeće sezone Nikolić odlazi u Mađarsku, a odmah je uspeo i da osvoji titulu sa Videoltonom, ujedno treću klubu u istoriji. Dve godine kasnije prelazi u Lokomotivu iz Moskve, gde se nije dugo zadržao, ali je uspeo da osvoji Kup i uvede tim u grupnu fazu Lige šampiona.



Posle kratke epizode u Rusiji, prelazi u Grčku, gde nastavlja da ispsuje istoriju i čini čuda.

BONUS VIDEO: Napadnut fudbalski sudija u Beogradu