Superliga Srbije: Počeo plej-aut, IMT i Mladost remizirali
FUDBALERI IMT-a i Mladosti iz Lučana odigrali su u Loznici bez pobednika - 1:1 u utakmici prvog kola plej-auta Superlige Srbije.
Gosti su poveli u 21. minutu pogotkom Veljka Kijevčanina, a bod domaćem timu doneo je Vukašin Jovanović u 79. minutu.
Ekipa iz Lučana je meč završila sa fudbalerom manje, pošto je u petom minutu nadoknade isključen Mihailo Todosijević.
"Traktoristi" se nalaze na devetom mestu na tabeli plej-auta sa 38 bodova, dok je Mladost na 14. poziciji sa 33.
Fudbaleri IMT-a će u narednom kolu gostovati Napretku, dok će Mladost dočekati kragujevački Radnički.
Rezultati 1. kola plej-auta:
TSC - Napredak 4:1 (2:1)
Javor - Spartak 1:0 (1:0)
(Krsmanović 19 ag)
Radnički Kragujevac - Radnički Niš 1:1 (1:0)
(Sahli 11 - Spasić 48)
IMT - Mladost 1:1 (0:1)
(Jovanović 79 - Kijevčanin 21)
Ovo će oduševiti sve delije: Zvezdi stigle fantastične vesti pred Barselonu!
19. 04. 2026. u 14:24
Partizan opet pobedio Zvezdu: Crno-beli posle velike borbe slavili u ABA ligi (FOTO)
19. 04. 2026. u 21:28
Jezive scene na Beogradskom maratonu: Takmičari kolabirali, evo šta se desilo!
19. 04. 2026. u 12:54
"Jokić je najbolji i tačka!": NBA legende razotkrile veliku nepravdu
19. 04. 2026. u 08:26
Spektakl u Minhenu: Bajern ima prednost, ali Real nikad ne sme da se otpiše!
Bajern Minhen i Real Madrid odmeriće snage u revanšu četvrtfinala Lige šampiona (21.00), a Bavarci na "Alijanc areni" brane minimalnu prednost iz prvog meča koji je bio jedna od najboljih utakmica ovogodišnjeg izdanja najjačeg klupskog takmičenja.
15. 04. 2026. u 07:15
Vratila mu se! Ana Ivanović se u julu razvela od Bastijana Švajnštajgera, a danas... (FOTO)
"Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger su se razveli". Tako su javljali mnogi svetski mediji, nakon početne informacije u nemačkom Bildu kako slavni sportski par više ne živi zajedno. Potom se činilo da stvari nisu tako crne između njih dvoje, ali... Zapravo, baš jesu. Sada svako od njih živi svoj život - i, izgleda, uživaju. Toliko da se Ana vratila staroj ljubavi.
20. 04. 2026. u 12:16
Koliku penziju ima Angela Merkel? Brojka će vas iznenaditi! A to nije kraj - jedna stvar donela joj bogatstvo
ANGELA Merkel u penziji živi bolje nego ikad!
20. 04. 2026. u 12:46
