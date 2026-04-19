Superliga Srbije: Počeo plej-aut, IMT i Mladost remizirali

FUDBALERI IMT-a i Mladosti iz Lučana odigrali su u Loznici bez pobednika - 1:1 u utakmici prvog kola plej-auta Superlige Srbije.

Gosti su poveli u 21. minutu pogotkom Veljka Kijevčanina, a bod domaćem timu doneo je Vukašin Jovanović u 79. minutu.

Ekipa iz Lučana je meč završila sa fudbalerom manje, pošto je u petom minutu nadoknade isključen Mihailo Todosijević.

"Traktoristi" se nalaze na devetom mestu na tabeli plej-auta sa 38 bodova, dok je Mladost na 14. poziciji sa 33.

Fudbaleri IMT-a će u narednom kolu gostovati Napretku, dok će Mladost dočekati kragujevački Radnički.

Rezultati 1. kola plej-auta:

TSC - Napredak 4:1 (2:1)



(Krsmanović 19 ag)(Sahli 11 - Spasić 48)(Jovanović 79 - Kijevčanin 21)

