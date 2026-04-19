"Haos" u Premijer ligi! Mančester siti slavio pogotkom Halanda protiv Arsenala i uključio se u borbu za titulu!
Fudbaleri Mančester sitija pobedili su sa 2:1 ekipu Arsenala u 33. kolu Premijer lige.
"Građani" su preko Šerkija došli do prednosti u 16. minutu, da bi nespretnu rekaciju Donarume iskoristio Haverc i samo dva minuta kasnije doneo "topbijama" izjednačenje.
Do trijumfalnog gola Siti je stigao preko Erlinga Halanda u 65. minutu.
Ovom pobedom Mančester je prišao na tri boda zaostatka za Arsenalom, međutim tim sa Etihada ima i meč manje, pa u slučaju pobede u tom duelu bi stigli do poravnanja što se bodova na tabeli Premijer lige tiče.
