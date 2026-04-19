Teže nego što se očekivalo: Milan pobedio Veronu, blizu je Liga šampiona

MILAN je u 33. kolu Serije A došao u goste praktično prežaljenoj Veroni. "Rosoneri" su uspeli da slave sa 1:0, a to su uradili teže nego što se očekivalo.

FOTO: Paola Garbuio/LaPresse via AP

Izabranici Masimilijana Alegrija su ovim trijumfom načinili veliki korak na plasmanu u Ligi šampiona.

Odlučujući trenutak utakmice desio se u 41. minutu kad je Adrijen Rabio uspeo da savlada Lorenca Montipa.

Nisu gosti uspeli da postignu drugi gol i mirno privedu meč kraju. Mogli su zbog toga da budu kažnjeni, ali dobre prilike su propustili Joan Vermesan i Gift Orban.

Srpski reprezentzativac Strahinja Pavlović odigrao je ceo meč i komandovao je odbrnaom "rosonera".

Milan je drugi na tabeli sa 66 bodova, ima osam više od Koma koji je na petom mestu koje ne vodi u Ligu šampiona.

