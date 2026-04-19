Teže nego što se očekivalo: Milan pobedio Veronu, blizu je Liga šampiona
MILAN je u 33. kolu Serije A došao u goste praktično prežaljenoj Veroni. "Rosoneri" su uspeli da slave sa 1:0, a to su uradili teže nego što se očekivalo.
Izabranici Masimilijana Alegrija su ovim trijumfom načinili veliki korak na plasmanu u Ligi šampiona.
Odlučujući trenutak utakmice desio se u 41. minutu kad je Adrijen Rabio uspeo da savlada Lorenca Montipa.
Nisu gosti uspeli da postignu drugi gol i mirno privedu meč kraju. Mogli su zbog toga da budu kažnjeni, ali dobre prilike su propustili Joan Vermesan i Gift Orban.
Srpski reprezentzativac Strahinja Pavlović odigrao je ceo meč i komandovao je odbrnaom "rosonera".
Milan je drugi na tabeli sa 66 bodova, ima osam više od Koma koji je na petom mestu koje ne vodi u Ligu šampiona.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
"Jokić je najbolji i tačka!": NBA legende razotkrile veliku nepravdu
19. 04. 2026. u 08:26
Jezive scene na Beogradskom maratonu: Takmičari kolabirali, evo šta se desilo!
19. 04. 2026. u 12:54
Svi su ostali zatečeni! Šta to radi brat Nikole Jokića usred meča (VIDEO)
19. 04. 2026. u 10:12
Ovo će oduševiti sve delije: Zvezdi stigle fantastične vesti pred Barselonu!
19. 04. 2026. u 14:24
Spektakl u Minhenu: Bajern ima prednost, ali Real nikad ne sme da se otpiše!
Bajern Minhen i Real Madrid odmeriće snage u revanšu četvrtfinala Lige šampiona (21.00), a Bavarci na "Alijanc areni" brane minimalnu prednost iz prvog meča koji je bio jedna od najboljih utakmica ovogodišnjeg izdanja najjačeg klupskog takmičenja.
15. 04. 2026. u 07:15
Drama! Srbija ceo dan strepela da li Crvena zvezda bojkotuje večiti derbi - evo šta se u subotu uveče desilo!
Raspored je bio takav - večiti derbi za kraj ligaškog dela regionalnog šampionata u košarci, ali... To što je raspored govorio "Partizan dočekuje Crvenu zvezdu u nedelju uveče" nije se svidelo Zvezdi. Uopšte.
18. 04. 2026. u 20:05
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
Komentari (0)