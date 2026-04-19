Ludnica u velikom derbiju: Liverpul u neverovatnoj završnici srušio Everton (foto/video)
KAKVA utakmica u Premijer ligi. Derbi "Mersisajda" je pripao Liverpulu koji je pobedio Everton sa 2:1 na stadionu "Hil Dikinson".
Ovaj trijumf otvorio je Crvenim širom vrata Lige šampiona. Zbog toga je ovaj duel bio važan za tim Arnea Slota.
Domaćin je bio taj koji je prvi postigao gol. To je u 27. minutu uradio Ibrahima Endijaj. Ipak, ovaj pogodak je poništen zbog ofsajda. Ubrzo se rezultat promenio, ali se u 29. minutu zatresla mreža Džordana Pikforda.
Vođstvo Liveprulu doneo je Mohamed Salah posle asistencije Kodija Gakpa. To je ujedno bio ishod prvog poluvremena.
U nastaku meč izabranici Dejvida Mojesa su pojačali ritam, i uspeli su da izjednače u 54. minutu preko Beta. Tom prilikom se povredio golman gostiju Giorgi Mamardašvili i na gol je morao treći čuvar mreže Frederik Vudman.
On je dobro odradio ono što je bilo do njega i kad se očekivalo da se derbi okonča bez pobednika, na scenu je stupio Virdžil van Dajk i to u 10. minutu nadoknade. Kapiten Crvenih je sjajno skočio i glavom zatresao mrežu rivala nakon centaršuta Dominika Soboslaja iz kornera.
Liverpul je sad peti na tabeli sa 55 bodova, ima sedam više od Čelsija, Brentforda i Bornmuta. Everton je na 10. poziciji sa 47.
