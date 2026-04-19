Jokić i Mesi očarali Kolorado! Neverovatno šta je Argentinac uradio (VIDEO)

U noći kada je Nikola Jokić oduševio Kolorado, isto je učinio i Lionel Mesi.

Srbin je vodio tim do pobede protiv Minesote, a Argentinac sa dva pogotka doneo pobedu Majamiju protiv Kolorada.

Utakmica je odigrana pred 75.000 navijača, svi su došli da gledaju dobar fudbal, a Argentinac je u atmosferi uživao, te ih je nagradio sa dva gola.

Rapidsi su inače slavili 30 godina postojanja kluba, gosti iz Majamija su pokvarili slavlje domaćinu...

Prvi gol Mesi je postigao sa penala, a drugi je magija, u njegovom karakterističnom stilu, nadmudrio je čuvare i posle slaloma poslao loptu u mrežu za konačnih 3:2.

Ovo je bila sedma Leova ligaška utakmica u ovoj sezoni i sedmi pogodak čoveka koji ima 38 godina.

Leo Messi with the winning goal in front of over 75,000 as Inter Miami beat the Rapids 3-2 🏟️



Inter Majami je ovim trijumfom produžio niz bez poraza na sedam utakmica, a ujedno je stigao i do prve pobede pod vođstvom privremenog trenera Giljerma Ojosa. Prvi na tabeli je Vankuver sa 21 bodom, dok je Inter sedmi sa 15.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“