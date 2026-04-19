Jokić i Mesi očarali Kolorado! Neverovatno šta je Argentinac uradio (VIDEO)

Новости онлајн

19. 04. 2026. u 11:35

U noći kada je Nikola Jokić oduševio Kolorado, isto je učinio i Lionel Mesi.

Јокић и Меси очарали Колорадо! Невероватно шта је Аргентинац урадио (ВИДЕО)

FOTO: Chris Arjoon / Zuma Press / Profimedia

Srbin je vodio tim do pobede protiv Minesote, a Argentinac sa dva pogotka doneo pobedu Majamiju protiv Kolorada. 

Utakmica je odigrana pred 75.000 navijača, svi su došli da gledaju dobar fudbal, a Argentinac je u atmosferi uživao, te ih je nagradio sa dva gola. 

Rapidsi su inače slavili 30 godina postojanja kluba, gosti iz Majamija su pokvarili slavlje domaćinu... 

Prvi gol Mesi je postigao sa penala, a drugi je magija, u njegovom karakterističnom stilu, nadmudrio je čuvare i posle slaloma poslao loptu u mrežu za konačnih 3:2.  

Ovo je bila sedma  Leova ligaška utakmica u ovoj sezoni i sedmi pogodak čoveka koji ima 38 godina. 

Inter Majami je ovim trijumfom produžio niz bez poraza na sedam utakmica, a ujedno je stigao i do prve pobede pod vođstvom privremenog trenera Giljerma Ojosa. Prvi na tabeli je Vankuver sa 21 bodom, dok je Inter sedmi sa 15. 

