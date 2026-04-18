Totenhem i dalje u krizi: Brajton u nadoknadi vremene šokirao "pevce"

FUDBALERI Totenhema i Brajtona odigrali su u Londonu nerešeno 2:2 u meču 33. kola Premijer lige. "Pevci" su tako produbili krizu koja traje od 28. decembra kad su savladali Kristal Palas (0:1) i od tad ne znaju za trijumf u prvenstvu Engleske.

Dva puta je vodio tim Roberta de Zerbija, ali ni to mu nije bilo dovoljno da ostvari važan trijumf.

Domaći tim je poveo golom Pedra Pora u 39. minutu, a Kaoru Mitoma je u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena pogodio za izjednačenje.

Ćavi Simons je u 77. minutu ponovo doveo "pevce" do prednosti, a šokirao ih je Žoržinjo Ruter je u petom minutu nadoknade.

Totenhem je ostao na 18. mestu na tabeli Premijer lige sa 31 bodom, ima jedan manje od Vest Hema koji tek treba da odigrao meč ovog kola. "Čekićari" gostuju Krital Palasu. Brajton je na devetoj poziciji sa 47.

U sledećem kolu, ekipa iz Londona će gostovati Vulverhemptonu, a Brajton će dočekati Čelsi.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“