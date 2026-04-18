Nezapamćena scena! Ovo je posle poraza od Partizana uradio trener FK Železničar Pančevo pred kamerom TV Arena sport

Partizan je na startu "elitne faze" fudbalskog prvenstva Srbije savladao u Humskoj ekipu Železničara iz Pančeva, što nije nesvakidašnje samo po sebi, ali... Ono što se desilo potom - ne spada u uobičajene scene.

Podsetimo, Partizan je pobedio Železničar u prvom kolu nove runde nadmetanja u Superligi Srbije, posle čega je pred kameru TV Arena sport stao i trene ekipe iz Pančeva, Radomir Koković.

A on je bio prilično... emotivan.

Evo šta je sve rekao tom prilikom, pa se pokupio i, prosto, otišao:

"Mislim da smo prvo poluvreme igrali jako dobro, imali punu kontrolu, a Partizan je iz prvog šuta na gol dao gol. Drugo poluvreme ista priča, prvi šut ka našem golu, posle greške, i primamo gol. Ne bih mnogo komentarisao utakmicu. Pod velikim sam utiskom. Poslednjih 70 minuta nije bilo igre! Padanje, odugovlačenje, nosila... Mislim da je nadoknada trebalo da bude 15 minuta. I, ako se neko pita zašto nema više publike na stadionima u Srbiji, to je zbog ovoga! Jer je krađa vremena nacionalni sport u Srbiji. Hvala!", rekao je Koković i - otišao.

Superliga Srbije - tabela

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala