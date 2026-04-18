Svetsko prvenstvo sve dalje: Fudbalerke Srbije izgubile od Švedske u Ligi nacija
ŽENSKA fudbalska reprezentacija Srbije poražena je ove subote u Stokholmu od Švedske rezultatom 1:0 u meču 4. kola grupe A1 Lige nacija i kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.
Odlučujući trenutak meča dogodio se u 50. minutu kad je Stina Blakstenijus postigla gol za skadinavsku selekciju.
Fudbalerke Danske i Italije su u drugom meču grupe A1 odigrale nerešeno 0:0.
Srbija će u petoj rundi, 5. juna, gostovati Italiji, a Danska će ugostiti Švedsku.
Danska je vodeća u grupi A1 sa osam bodova, Švedska ima sedam, Italija pet, a Srbija jedan bod.
Plasman na Svetsko prvenstvo izboriće pobednik grupe, a drugoplasirana i trećeplasirana reprezentacija igraće u baražu.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
Novak Đoković u novoj ulozi! Teniser dobio priliku kakva se retko dobija
18. 04. 2026. u 11:02
Teniski skandal godine! Šampionki Vimbldona preti četvorogodišnja suspenzija
18. 04. 2026. u 09:28
Rusija se vratila! Zapad se ovome nije nadao...
18. 04. 2026. u 13:15
Spektakl u Minhenu: Bajern ima prednost, ali Real nikad ne sme da se otpiše!
Bajern Minhen i Real Madrid odmeriće snage u revanšu četvrtfinala Lige šampiona (21.00), a Bavarci na "Alijanc areni" brane minimalnu prednost iz prvog meča koji je bio jedna od najboljih utakmica ovogodišnjeg izdanja najjačeg klupskog takmičenja.
15. 04. 2026. u 07:15
Drama! Srbija ceo dan strepela da li Crvena zvezda bojkotuje večiti derbi - evo šta se u subotu uveče desilo!
Raspored je bio takav - večiti derbi za kraj ligaškog dela regionalnog šampionata u košarci, ali... To što je raspored govorio "Partizan dočekuje Crvenu zvezdu u nedelju uveče" nije se svidelo Zvezdi. Uopšte.
18. 04. 2026. u 20:05
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
Komentari (0)