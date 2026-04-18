Svetsko prvenstvo sve dalje: Fudbalerke Srbije izgubile od Švedske u Ligi nacija

Танјуг

18. 04. 2026. u 18:30

ŽENSKA fudbalska reprezentacija Srbije poražena je ove subote u Stokholmu od Švedske rezultatom 1:0 u meču 4. kola grupe A1 Lige nacija i kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Odlučujući trenutak meča dogodio se u 50. minutu kad je Stina Blakstenijus postigla gol za skadinavsku selekciju.

Fudbalerke Danske i Italije su u drugom meču grupe A1 odigrale nerešeno 0:0.

Srbija će u petoj rundi, 5. juna, gostovati Italiji, a Danska će ugostiti Švedsku.

Danska je vodeća u grupi A1 sa osam bodova, Švedska ima sedam, Italija pet, a Srbija jedan bod.

Plasman na Svetsko prvenstvo izboriće pobednik grupe, a drugoplasirana i trećeplasirana reprezentacija igraće u baražu.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

