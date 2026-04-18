Prva žena-trener u Bundesligi! Debi za istoriju, a svemu je na terenu kumovao i Srbin
Istorija je ispisana!
Mari-Luiz Eta, nedavno imenovana za šeficu stručnog štaba fudbalera Uniona iz Berlina, debitovala je u Bundesligi.
Ova 34-godišnjakinja, koja je posao dobila do kraja sezone, i to nakon što je donedavno bila trener omladinaca Uniona, doživela je poraz, a jedan Srbin se zdušno trudio da se to izbegne.
Naime, u 30. kolu Bundeslige Union Berlin je izgubio sa 1:2 od Volfsburga, a nakon što su gosti poveli pogocima Vimera u 11. i Dženana Pejčinovića u 46. minutu, naš internacioanalac Andrej Ilić je asistirao Burkeu za smanjenje zaostatka pet minuta pre kraja. Poraz, međutim, nije izbegnut...
Union je tako ostao na 11. mestu na tabeli Bundeslige sa 32 boda, što jeste za osam više od zone ispadanja, ali kod kuće nije pobedio čak sedam utakmica.
Volfzburg je i dalje pretposlednji, no, sada je samo na dva boda iza Sent Paulija, odnosno na -6 od Borusije Menhengladbah koja zauzima poslednje "bezbedno" mesto u bundesligaškom društvu.
