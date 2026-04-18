Kakva utakmica u Superligi Srbije: Čukarički u nadoknadi ispustio pobedu protiv Radnika (FOTO/VIDEO)
POČEO je utakmicom Čukarički - Radnik na Banovom brdu plej-of Superlige Srbije, a pobednika nije bilo pošto je utakmica završena rezultatom 2:2.
Gosti su došli u Beograd da se nadigravaju i za takav pristup su nagrađeni u 26. minutu kad je mrežu domaćina zatresao Martin Novaković.
To je ujedno bio ishod prvog poluvremena. Drugo je bilo dosta uzbudljivije što pokazuje i to da su u tom delu susreta viđena tri pogotka.
Uspeo je Čukarički da stigne do preokreta. Najpre je izjednačenje "brđanima" doneo golman Surduličana Stefan Ranđelović koji je u 70. minutu zatresao sopstvenu mrežu.
Za vođstvo domaćeg tima pogodio je Slobodan Tedić koji je u 88. minutu bio precizan sa bele tačke. Tad se činilo da će bodovi ostati u Beogradu, ali nije tako mislio Luka Zorić.
Vezista Radnika je u drugom minutu nadoknade šokirao ekipu koju trenira Marko Jakšić i na taj način je doneo bod timu sa juga Srbije.
Čukarički je sad sedmi na tabeli sa 41 bodom, Radnik je osmi i ima jedan manje.
