Fudbal

Kakva utakmica u Superligi Srbije: Čukarički u nadoknadi ispustio pobedu protiv Radnika (FOTO/VIDEO)

Časlav Vuković

18. 04. 2026. u 17:08

POČEO je utakmicom Čukarički - Radnik na Banovom brdu plej-of Superlige Srbije, a pobednika nije bilo pošto je utakmica završena rezultatom 2:2.

Каква утакмица у Суперлиги Србије: Чукарички у надокнади испустио победу против Радника (ФОТО/ВИДЕО)

FOTO: Antonio Ahel/ATAImages

Gosti su došli u Beograd da se nadigravaju i za takav pristup su nagrađeni u 26. minutu kad je mrežu domaćina zatresao Martin Novaković.

To je ujedno bio ishod prvog poluvremena. Drugo je bilo dosta uzbudljivije što pokazuje i to da su u tom delu susreta viđena tri pogotka.

Uspeo je Čukarički da stigne do preokreta. Najpre je izjednačenje "brđanima" doneo golman Surduličana Stefan Ranđelović koji je u 70. minutu zatresao sopstvenu mrežu. 

FOTO: Antonio Ahel/ATAImages

Za vođstvo domaćeg tima pogodio je Slobodan Tedić koji je u 88. minutu bio precizan sa bele tačke. Tad se činilo da će bodovi ostati u Beogradu, ali nije tako mislio Luka Zorić.

Vezista Radnika je u drugom minutu nadoknade šokirao ekipu koju trenira Marko Jakšić i na taj način je doneo bod timu sa juga Srbije.

Čukarički je sad sedmi na tabeli sa 41 bodom, Radnik je osmi i ima jedan manje.

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

Napustiću stan sa decom čim dođe Marko: Oglasila se Marija Bulat nakon nasilja koje je doživela - Više ne vidim izlaz iz ovoga

Napustiću stan sa decom čim dođe Marko: Oglasila se Marija Bulat nakon nasilja koje je doživela - "Više ne vidim izlaz iz ovoga"