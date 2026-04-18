Težak poraz za Aleksandra Stanojevića: Karagumruk izgubio od konkurenta u borbi za opstanak

FUDBALERI Karagumruka su dočekali Ejup i bila je dobra prilika da se načini još jedan veliki korak ka opstanku u prvoj ligi Turske. Umesto toga usledio je šok.

Gosti su upisali važan trijumf sa 1:2 i dodatno otežali ekipi koju trenira Aleksandar Stanojević da bude deo najboljeg društva tamošnjeg fudbala i naredne sezone.

Duel je idealno počeo za domaće. Seržinjo je u 16. minutu pogodio za 1:0. Ipak, Ejup je do odlaska na odmor uspeo da preokrene rezultat.

Najpre je u 39. minutu sopstvenu mrežu zatresao Matijas Kraneviter, da bi preokret doneo Mateuš Legovski u 44. minutu.

Karagumruk je veliku priliku da izbegne poraz dobio u 78. minutu kad je štoper gostiju Anil Jašad dobio crveni karton. No, ni to nije bilo dovoljno izabranicima nekadašnjeg stratega Partizana da ostanu neporaženi.

Zbog toga je ovaj tim i dalje na poslednjem 18. mestu na tabeli sa 20 bodova, Ejup je na 16. poziciji sa 25, koliko ima i Genčlerbirligi koji je prvi iznad crte.

