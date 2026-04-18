Partizan drugi u Superligi Srbije: Crno-beli posle preokreta pobedili Železničar i pretekli Vojvodinu (foto/video)

PARTIZAN je plej-of Superlige Srbije otvorio pobedom. Crno-beli su u Humskoj pobedili Železničar sa 2:1 i vratili su se na drugo mesto na tabeli.

"Dizelka" je u Beograd došla da se nadigrava i zbog takvog pristupa je nagrađena. Igrao se 22. minut kad se u gužvi ispred gola domaćih najbolje snašao Nikola Jovanović koji je pogodio za 0:1.

Ipak, nije dugo trebalo izabranicima Srđana Blagojevića da poravnaju rezultat. U 30. minutu sjajan centaršut je uputio Milan Vukotić, a odlično je glavom šutirao Ognjen Ugrešić koji je uspeo da savladal Zorana Popovića.

Po povratku na teren, zamalo da gosti opet šokiraju Partizan. Kristijan Šekularac je na startu drugog poluvremena dobro šutirao, ali isprečila se stativa i sprečila Pančevce da drugi put povedu.

Ubrzo je stigla kazna, tačnije u 50. minutu. Veliku grešku golmana Železničara iskoristio je Andrej Kostić koji je iz daljine pogodio prazan gol.

Do kraja utakmice se rezultat nije menjao, a nije bilo ni puno uzbuđenja, pa su crno-beli vezali drugi prvenstveni trijumf.

Partizan je sad drugi na tabeli sa 64 boda, ima dva više od Vojvodine pred njihov međusobni duel koji je na programu u sredu od 17 časova u Novom Sadu. Železničar je ostao na četvrtom mestu sa 51 bodom.

Partizan - Železničar 2:1 (1:1)

Stadion: "FK Partizan". Gledalaca: oko 4.000. Sudija: Aleksandar Živković (Niš). Strelci: Ugrešić 30, A. Kostić 50 (Partizan) - Jovanović 22 (Železničar)

Partizan (4-1-4-1): Milošević - Roganović (od 84. Simić), Milić, Mitrović, Đurđević - Zdjelar - Ugrešić (od 79. B. Kostić), Dragojević (od 90. Milovanović), Vukotić (od 90+3. Stojković), Trifunović - A. Kostić (od 79. Polter).

Železničar (4-1-4-1): Popović - Tegeltija, Milikić, Vidojević, Đuričić - Pirgić - Jovanović (od 62. Pedro), Šekularac (od 86. Vasiju), Jevremović (od 76. Lerno), Džasper (od 76. Kuljanin) - Karikari.

Drugo poluvreme: Partizan - Železničar 2:1

90+8' - Kraj utakmice!

90' - Utakmica je produžena za sedam minuta!

87' - Zamalo da bude 3:1. Polter je probao glavom, ali bacio se Zoran Popović i sprečio je Nemca da se upiše u strelce.

71' - Konačno malo uzbuđenja, posle perioda mirne igre. Janko Jevremović je pokušao iz daljine, ali dobro je intervenisao Milošević.

54' - Žuti karton dobio je Nemanja Vidojević. Štoper Pančevaca je u opasnoj zoni faulirao Kostića i opravdano se našao u beležnici sudije Aleksandra Živkovića.

50' - JOŠ JEDAN GOL! Preokret Partizana. Loše je loptu ispucao Zoran Popović, tu grešku je iskoristio Andrej Kostić i ubacio je loptu u praznu mrežu.

47' - Opet je Partizan imao dosta sreće. Stativa je sprečila goste da po drugi put ne povedu. Sjajno je šutirao Šekularac, no isprečio se okvir gola.

46' - Počelo je drugo poluvreme u Humskoj.

Prvo poluvreme: Partizan - Železničar 1:1

45+4' - Završeno je prvo poluvreme u Humskoj!

45+1' - Partizan je imao slobodan udarac iz dobre pozicije. Loptu je na nekih 20 metara namestio Andrej Kostić, no šutirao je visoko preko gola.

41' - Od trenutka kad je domaćin izjednačio jedino vredno pomena je žuti karton koji je dobio Stefan Mitrović pošto je neoprezno faulirao Kvakua Karikarija.

30' - NOVI GOL! Vraća se Partizan u igru! Vukotić je odlično centirao, a Ognjen Ugrešić je sjajno šutirao glavom i poslao je loptu iza leđa Popovića.

22' - GOL! Železničar je poveo u Humskoj! Dobar napad gostiju u pogodak je pretvorio Nikola Jovanović. On je sa desne strane ušao u kazneni prostor rivala, želeo je da proigra Karikarija, ali mu se lopta vratila i on je sproveo u mrežu.

20' - Kakva je ovo prilika bila za "dizelku". Jevremović je u poslednjem trenutku bio izblokiran, ni u nastavku akcije gosti nisu uspeli da savladaju Miloševića, pa je ostalo 0:0.

14' - Železničar je od starta utakmice izašao u visok presing i crno-beli se za sad nemaju rešenje za to.

9' - Prvi pokušaj na utakmici. Jovanović je iz daljine raspalio po lopti, no to nije uradio kako je želeo pošto je ona otišla preko gola.

4' - Ugrešić je poslao dobru loptu u prostor za Kostića, ali sve je dobro pratio Popović koji je napustio gol i dobro intervenisao.

1' - Počela je utakmica u Humskoj!

Sastavi timova:

Partizan (4-1-4-1): Milošević - Roganović, Milić, Mitrović, Đurđević - Zdjelar - Ugrešić, Dragojević, Vukotić, Trifunović - Kostić.

Železničar (4-1-4-1): Popović - Tegeltija, Milikić, Vidojević, Đuričić - Pirgić - Jovanović, Šekularac, Jevremović, Džasper - Karikari.

Uoči meča:

Kad su ove dve ekipe u pitanju, zanimljivo je to da ove sezone učinak 1:1, a timovi su pobeđilavi u gostima. Crno-beli su slavili u Pančevu sa 1:0, dok je u Beogradu bilo 3:1 za "dizelku".

I jednima i drugima je ovaj duel bitan. Izabranici Srđana Blagojevića se bore sa Vojvodinom za drugo mesto, dok su igrači Radomira Kokovića u trci sa Novim Pazarom za četvrtu poziciji i izlazak u Evropu.

Partizan je trenutno drugi na tabeli Superlige Srbije sa 61 bodom, ima jedan manje od Vojvodine. Železničar je na četvrtom mestu sa 51. Novi Pazar je četvrti sa 47.

