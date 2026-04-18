As Reala hitno završio u bolnici! Stanje mu se pogoršalo - panika u Madridu!
Najtrofejniji evropski klub eliminisan iz Lige šampiona od minhenskog Bajerna.
Prvotimac madridskog Reala, Raul Asensio morao je da bude hospitalizovan zbog dodatnih pregleda.
Njemu se stanje pogoršalo usled gastroenteritisa, te je morao da izostane sa spiska putnika za Minhen i propusti revanš meč protiv, preneli su danas španski mediji.
Mladi štoper je prethodnih dana imao ozbiljne simptome, uključujući povraćanje i značajan gubitak težine od oko šest kilograma, zbog čega je odlučeno da se obave detaljni medicinski pregledi u bolnici, uz mogućnost zadržavanja na lečenju, prenosi španska Marka.
Trener ekipe Alvaro Arbeloa ostao je bez defanzivca u odlučujućoj utakmici četvrtfinala Lige šampiona, međutim, Asensijevo stanje se od tada nije poboljšalo, već naglo pogoršalo.
Dalji razvoj situacije očekuje se posle dodatnih medicinskih analiza.
Spektakl u Minhenu: Bajern ima prednost, ali Real nikad ne sme da se otpiše!
Bajern Minhen i Real Madrid odmeriće snage u revanšu četvrtfinala Lige šampiona (21.00), a Bavarci na "Alijanc areni" brane minimalnu prednost iz prvog meča koji je bio jedna od najboljih utakmica ovogodišnjeg izdanja najjačeg klupskog takmičenja.
15. 04. 2026. u 07:15
