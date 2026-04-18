Izdaja veka! Fudbaler crveno-belih prelazi u redove omraženog rivala!
Transfer koji će promeniti sve.
Barselona je eliminisana iz Lige šampiona u dvomeču protiv madridskog Atletika, ali Katalonci sada spremaju "osvetu".
Kako je sve izvesnije da Robert Levandovski neće produžiti saradnju, u klubu su već krenuli da traže njegovu zamenu.
Sportski direktor Deko primoran je da nađe novog centarfora, a pokucaće na vrata ekipe koja ih je i izbacila iz najelitnijeg ranga! Razlog tome je Aleksander Serlot (30).
Ubojiti Norvežanin, sa visinom od 1,95, predstavlja špica koji se traži u modernom fudbalu. Uz tandem iza sebe, koji bi činili Rafinja i Jamal, Serlot bi se lako privikao na stil Barselonine igre.
Atletiko je za dolazak norveškog asa platio Viljarealu 32 miliona evra u leto 2024. godine, pa je verovatno da će Barsa morati cifru najmanje da zaokruži na 40.000.000 evropskih novčanica. Ipak, ostaje da se vidi kako bi navijači reagovali na izdaju, koja bi nesumnjivo odjeknula na realciji Madrid-Barselona.
Treba reći da Serlot ima ugovor na još dve godine, a cena može da mu znatno poraste, jer Antoan Grizman na kraju sezone prelazi u Orlando i igraće MLS ligu.
BONUS VIDEO: Ovako se u Madridu slavila 15. titula u Ligi šampiona
Preporučujemo
Novak Đoković u novoj ulozi! Teniser dobio priliku kakva se retko dobija
18. 04. 2026. u 11:02
Teniski skandal godine! Šampionki Vimbldona preti četvorogodišnja suspenzija
18. 04. 2026. u 09:28
Spektakl u Minhenu: Bajern ima prednost, ali Real nikad ne sme da se otpiše!
Bajern Minhen i Real Madrid odmeriće snage u revanšu četvrtfinala Lige šampiona (21.00), a Bavarci na "Alijanc areni" brane minimalnu prednost iz prvog meča koji je bio jedna od najboljih utakmica ovogodišnjeg izdanja najjačeg klupskog takmičenja.
15. 04. 2026. u 07:15
Drama! Srbija ceo dan strepela da li Crvena zvezda bojkotuje večiti derbi - evo šta se u subotu uveče desilo!
Raspored je bio takav - večiti derbi za kraj ligaškog dela regionalnog šampionata u košarci, ali... To što je raspored govorio "Partizan dočekuje Crvenu zvezdu u nedelju uveče" nije se svidelo Zvezdi. Uopšte.
18. 04. 2026. u 20:05
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
Komentari (0)