Izdaja veka! Fudbaler crveno-belih prelazi u redove omraženog rivala!

Photo: A2824 Franz-Peter Tschauner / DPA / Profimedia

Barselona je eliminisana iz Lige šampiona u dvomeču protiv madridskog Atletika, ali Katalonci sada spremaju "osvetu".

Kako je sve izvesnije da Robert Levandovski neće produžiti saradnju, u klubu su već krenuli da traže njegovu zamenu.

Sportski direktor Deko primoran je da nađe novog centarfora, a pokucaće na vrata ekipe koja ih je i izbacila iz najelitnijeg ranga! Razlog tome je Aleksander Serlot (30).

Ubojiti Norvežanin, sa visinom od 1,95, predstavlja špica koji se traži u modernom fudbalu. Uz tandem iza sebe, koji bi činili Rafinja i Jamal, Serlot bi se lako privikao na stil Barselonine igre.

FOTO: AP/Manu Fernandez

Atletiko je za dolazak norveškog asa platio Viljarealu 32 miliona evra u leto 2024. godine, pa je verovatno da će Barsa morati cifru najmanje da zaokruži na 40.000.000 evropskih novčanica. Ipak, ostaje da se vidi kako bi navijači reagovali na izdaju, koja bi nesumnjivo odjeknula na realciji Madrid-Barselona.

Treba reći da Serlot ima ugovor na još dve godine, a cena može da mu znatno poraste, jer Antoan Grizman na kraju sezone prelazi u Orlando i igraće MLS ligu.

