Ništa više neće biti isto! Barselona pravi veliku rekonstrukciju tima, na meti i srpski reprezentativac
FUDBALSKA sezona još traje, ali u Barseloni se već pripremaju za narednu.
Leto u Barseloni bi moglo da donese značajne promene u igračkom kadru. Očekuje se odlazak nekoliko važnih imena, a najviše pažnje privlači situacija oko Roberta Levandovskog (37).
Iako je još bez zvanične potvrde sve je izvesnije da će karijeru nastaviti van Evrope.
Dodatnu neizvesnost, piše Mundo Deportivo, unosi i situacija oko Markusa Rašforda (28), oko koga unutar kluba još ne postoji jedinstven stav.
Na listi potencijalnih odlazaka nalaze se i Runi Bardži (20), Mark Kasado (22) i Ronald Arauho (27), dok su već gotovo izvesni odlasci golmana Vojčeha Ščensnog (35) i Mark-Andrea ter Štegena (33), što bi primoralo klub da dovede novo rešenje između stativa.
U defanzivi, kao glavni cilj izdvaja se Alesandro Bastoni (27). Štoper Intera smatra se prvim izborom za jačanje zadnje linije, ali njegova cena od oko 60 miliona evra predstavlja ozbiljan izazov.
Zbog toga Barselona razmatra i opciju uključivanja igrača u potencijalnu razmenu. Alternativa u odbrani je i Gonsalo Inasio (24).
Kada je reč o napadu, opcije su znatno šire. Kao potencijalna „devetka“ u opticaju su Aleksander Serlot (30), Hulijan Alvarez (26) i Dušan Vlahović (26), dok je na krilnim pozicijama na skeneru Rafael Leao (26), ali i mlade nade poput Džesea Bisivua (18). Na radaru su i igrači iz La Lige, među kojima se izdvajaju Viktor Munjoz (22) i Jan Virgili (19).
Komentari (0)