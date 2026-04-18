Zvezda Čelsija ih vodi u istoriju! Konventri nakon 25 godina u Premijer ligi
Fudbaleri Koventrija izborili su plasman u Premijer ligu prvi put posle 25 godina, pošto su večeras u gostima odigrali nerešeno protiv Blekburna rezultatom 1:1 i tako stekli nedostižnu bodovnu prednost u odnosu na trećeplasirani Milvol.
Blekburn je vodio 54. minuta golom Rjoje Morišite, a Bobi Tomas je pogotkom u 84. minutu doneo remi Koventriju i plasman u Premijer ligu.
Ekipa koju sa klupe predvodi Frenk Lampard je vodeća u Čempiošipu sa 86 bodova, drugoplasirani Ipsvič ima 75, a na trećem mestu je Milvol sa 73.
Koventri je najveći uspeh u istoriji kluba ostvario u sezoni 1986/87 kada je osvojio FA kup.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
