Fudbal

Zvezda Čelsija ih vodi u istoriju! Konventri nakon 25 godina u Premijer ligi

Танјуг

18. 04. 2026. u 08:59

Fudbaleri Koventrija izborili su plasman u Premijer ligu prvi put posle 25 godina, pošto su večeras u gostima odigrali nerešeno protiv Blekburna rezultatom 1:1 i tako stekli nedostižnu bodovnu prednost u odnosu na trećeplasirani Milvol.

Звезда Челсија их води у историју! Конвентри након 25 година у Премијер лиги

FOTO: Tanjug/ Richard Sellers/PA via AP)

Blekburn je vodio 54. minuta golom Rjoje Morišite, a Bobi Tomas je pogotkom u 84. minutu doneo remi Koventriju i plasman u Premijer ligu. 

Ekipa koju sa klupe predvodi Frenk Lampard je vodeća u Čempiošipu sa 86 bodova, drugoplasirani Ipsvič ima 75, a na trećem mestu je Milvol sa 73.

Koventri je najveći uspeh u istoriji kluba ostvario u sezoni 1986/87 kada je osvojio FA kup.

