"Piksi se javlja na telefon i kaže - Šta će mi on?" Rade Bogdanović otkrio kako je Srbija odbila Miloša Kerkeza

Fudbalski analitičar poznat po tome što istupa javno bez dlake na jeziku, Rade Bogdanović, ponovo je uzdrmao fudbalsku javnost.

Gostujući u emisiji "Kida šou" objasnio je kako je Srbija imala ponudu da Miloš Kerkez zaigra za "orlove", ali ju je ispustila zbog, kako on tvrdi, Dragana Stojkovića Piksija.

Kerkez igra sjajno u Liverpulu, a kao nacionalni tim odabrao je Mađarsku.

Rade je kao pozitivan primer naveo Zdravka Mamića, čoveka koji je postavio temelje modernog skautinga u Hrvatskoj.

- O Zdravku je najlakše pričati, jer iza njega stoji istina. On se ne okreće. Čovek je gledao neku utakmicu u Hercegovini, neki turnir, i vidi Joška Gvardiola. Pita ove pored sebe: "Ko je ovaj mali?". Kažu mu: "Ma igra tu...". On odmah nazove klub i kaže: "Sutra momak mora da se priključi prvom timu". E, to je Joško Gvardiol – započeo je Bogdanović.

Zatim je otkrio razgovor koji se, prema njegovim tvrdnjama, dogodio između bivšeg fudbalera Ljubomira Vorkapića i selektora Srbije Dragana Stojkovića Piksija.

- Ljubomir Vorkapić sedi u AZ Alkmaru sa Kerkezom i njegovim ocem. Nazove selektora Dragana Stojkovića na telefon, ovaj mu se javi iz prve. Ljuba mu kaže: "Vidi, Piksi, evo sedim sa malim Kerkezom, on hoće da igra za Srbiju, pristao je, evo ga ovde kod mene". A Piksi mu na to, mrtav hladan, kaže: "Pa šta će mi? Gde ću s njim?" – otkriva Bogdanović.

— Deki Mtc (@DekiMtc) April 17, 2026

Rade ističe da je to ključna razlika u odnosu na Hrvate:

- To je autentičan razgovor, od reči do reči! Ljuba zove i kaže da nemamo levog beka, a on pita gde će s njim. To je razlika između Hrvatske dok je Zdravko bio tamo i nas sad. Taj skauting je kod njih fenomenalan, a mi gubimo igrače jer ljudi ne smeju ovo da kažu.

Nije se tu zaustavio Bogdanović, već je prokomentarisao i slučaj Aleksandra Pavlovića, bisera Bajerna koji je izabrao Nemačku pre Srbije.

- I onda mi neko kaže: "Što ovaj mali Pavlović iz Bajerna neće da igra za nas?". Pa što bi igrao? Rodilo se dete u inostranstvu, šta ste vi uradili za njega? Šta ste uradili za njegove roditelje? Čovek igra u Bajernu, u strukturi gde su Uli Henes i Rumenige, te fudbalske aždaje koje su sinonim za respekt i platu.

