"Bomba" u Humskoj: Partizan dovodi jednog od najboljih fudbalera Superlige Srbije?

FK Partizan naciljao je pojačanje za narednu sezonu.

"Parni valjak" želi u svoje redove da dovede fudbalera Železničara iz Pančeva, Silvestera Džaspera, piše Telegraf.

Veliki broj klubova gleda ka Džasperu, i neće Partizanu biti lako da pobedi u trci za bivšeg mladog reprezentativca Bugarske.

On je na 27 mečeva zabeležio po šest golova i asistencija, i jedan je od najvažnijih fudbalera tima Radomira Kokovića, o kome čitava srpska javnost priča u superlativima.

