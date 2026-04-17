Pratite TV Arena sport na društvenim mrežama, pokažite znanje i osvojite nagradu iz snova - finale Lige šampiona za dvoje
TV Arena sport pokreće veliki kviz znanja i brzine "10 koraka do finala" i pruža ti priliku da pokažeš koliko znaš – i osvojiš nagradu iz snova!
Prati naše društvene mreže, budi brz, precizan i spreman za izazov, jer te na kraju puta čeka ono o čemu sanja svaki ljubitelj vrhunskog fudbala - putovanje za dvoje na finale Lige šampiona u Budimpešti!
Kviz startuje u ponedeljak 20. aprila u 20.00 časova, a sastoji se od devet kvalifikacionih rundi i velikog finala. Svaka runda donosi po jedno pitanje, a 10 takmičara koji najbrže daju tačan odgovor osvajaju mesto u završnoj, desetoj rundi.
Do finala se stiže korak po korak, a svaki odgovor može da napravi razliku.
Pored glavne nagrade, TV Arena sport je za najbolje u finalu pripremila i vredne vaučere:
• 2. mesto – 200.000 dinara
• 4. mesto – 100.000 dinara
• od 5. do 10. mesta – vaučeri od po 50.000 dinara
Runde će biti objavljivane na svaka dva dana, dok je finalna zakazana za 8. maj 2026. godine. Sve što treba da uradiš jeste da (za)pratiš Instagram naloge @arenasporttv, @arenafighttv i @mojepravodabiramsport, klikneš na link kada runda počne i pokažeš da si među najboljima.
Tvoje znanje je tvoja karta za finale.
Kreni od prvog koraka - i stigni do Budimpešte uz TV Arena sport!
