Fudbal

Pratite TV Arena sport na društvenim mrežama, pokažite znanje i osvojite nagradu iz snova - finale Lige šampiona za dvoje

В. Н.

17. 04. 2026. u 12:49

TV Arena sport pokreće veliki kviz znanja i brzine "10 koraka do finala" i pruža ti priliku da pokažeš koliko znaš – i osvojiš nagradu iz snova!

Foto: Printskrin

Prati naše društvene mreže, budi brz, precizan i spreman za izazov, jer te na kraju puta čeka ono o čemu sanja svaki ljubitelj vrhunskog fudbala - putovanje za dvoje na finale Lige šampiona u Budimpešti!

Kviz startuje u ponedeljak 20. aprila u 20.00 časova, a sastoji se od devet kvalifikacionih rundi i velikog finala. Svaka runda donosi po jedno pitanje, a 10 takmičara koji najbrže daju tačan odgovor osvajaju mesto u završnoj, desetoj rundi.

Do finala se stiže korak po korak, a svaki odgovor može da napravi razliku.

Pored glavne nagrade, TV Arena sport je za najbolje u finalu pripremila i vredne vaučere:

• 2. mesto – 200.000 dinara 

• 3. mesto – 150.000 dinara 
• 4. mesto – 100.000 dinara 
• od 5. do 10. mesta – vaučeri od po 50.000 dinara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nebojsa Žugić (@n.zugic)

Runde će biti objavljivane na svaka dva dana, dok je finalna zakazana za 8. maj 2026. godine. Sve što treba da uradiš jeste da (za)pratiš Instagram naloge @arenasporttv, @arenafighttv i @mojepravodabiramsport, klikneš na link kada runda počne i pokažeš da si među najboljima.

Tvoje znanje je tvoja karta za finale.

Kreni od prvog koraka - i stigni do Budimpešte uz TV Arena sport!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Od edukacije u školama do podkasta: Kako platforma „ZDRAVA HRANA SVAKOG DANA“ podstiče zdravije izbore svih generacija

Od edukacije u školama do podkasta: Kako platforma „ZDRAVA HRANA SVAKOG DANA“ podstiče zdravije izbore svih generacija