Zvezda napravila plan! Reprezentativac Srbije je glavna tema!
Šampion već razmišlja o narednoj sezoni.
Crvena zvezda je zimus vratila Strahinju Erakovića iz ruskog Zenita.
Reprezentativac Srbije (25) ostaje, u najmanju ruku, bar još osam mečeva na Marakani, kada će šampion Superlige odigrati sedam prvenstvenih utakmica i najmanje jednu u nacionalnom Kupu, protiv ubskog Jedinstva na stadionu "Dragan Džajić".
Defanzivac je, podsetimo, u zimskom prelaznom roku pozajmljen na šest meseci od strane kluba iz Sankt Peterburga, uz opciju otkupa od tri i po miliona evra.
Međutim, uprava crveno-belih, kako sad stvari stoje, ne planira da duboko zavuče ruku u džep i plati traženi iznos da bi zadržao Erakovića saznaje "Žurnal".
Trener Zvezde insistirao je na dovođenju Strahinje, sa kojim je uspešno sarađivao u prvom mandatu (2020-2022). Stankovićev stav ponovo će biti presudan. Šef struke najtrofejnijeg srpskog kluba je u prolećnom delu sezone na štoperskim mestima najviše koristio Miloša Veljkovića, Frenklina Tiba Učenu i Rodrigaoa Prada.
Najbolje rešenje za obe strane možda bi bila nova pozajmica od Zenita ili bar dogovor da defanzivac ostane na Marakani do kraja kvalifikacija za Ligu šampiona.
Novakovi navijači u šoku! Đoković saopštio očajnu informaciju!
17. 04. 2026. u 08:18
Užasne vesti za Zvezdu! Povredio se veliki adut Obradovića!
17. 04. 2026. u 07:46
A nakon debakla u Madridu! Evo protiv koga će Crvena zvezda igrati u plej-inu Evrolige
17. 04. 2026. u 06:25
Ceo region u šoku! Reprezentativac Hrvatske ima leukemiju, prima hemoterapiju
17. 04. 2026. u 06:09
Spektakl u Minhenu: Bajern ima prednost, ali Real nikad ne sme da se otpiše!
Bajern Minhen i Real Madrid odmeriće snage u revanšu četvrtfinala Lige šampiona (21.00), a Bavarci na "Alijanc areni" brane minimalnu prednost iz prvog meča koji je bio jedna od najboljih utakmica ovogodišnjeg izdanja najjačeg klupskog takmičenja.
15. 04. 2026. u 07:15
Drama! Srbija ceo dan strepela da li Crvena zvezda bojkotuje večiti derbi - evo šta se u subotu uveče desilo!
Raspored je bio takav - večiti derbi za kraj ligaškog dela regionalnog šampionata u košarci, ali... To što je raspored govorio "Partizan dočekuje Crvenu zvezdu u nedelju uveče" nije se svidelo Zvezdi. Uopšte.
18. 04. 2026. u 20:05
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
