Zvezda napravila plan! Reprezentativac Srbije je glavna tema!

Šampion već razmišlja o narednoj sezoni.

Crvena zvezda je zimus vratila Strahinju Erakovića iz ruskog Zenita.

Reprezentativac Srbije (25) ostaje, u najmanju ruku, bar još osam mečeva na Marakani, kada će šampion Superlige odigrati sedam prvenstvenih utakmica i najmanje jednu u nacionalnom Kupu, protiv ubskog Jedinstva na stadionu "Dragan Džajić".

Defanzivac je, podsetimo, u zimskom prelaznom roku pozajmljen na šest meseci od strane kluba iz Sankt Peterburga, uz opciju otkupa od tri i po miliona evra.

Međutim, uprava crveno-belih, kako sad stvari stoje, ne planira da duboko zavuče ruku u džep i plati traženi iznos da bi zadržao Erakovića saznaje "Žurnal".

Trener Zvezde insistirao je na dovođenju Strahinje, sa kojim je uspešno sarađivao u prvom mandatu (2020-2022). Stankovićev stav ponovo će biti presudan. Šef struke najtrofejnijeg srpskog kluba je u prolećnom delu sezone na štoperskim mestima najviše koristio Miloša Veljkovića, Frenklina Tiba Učenu i Rodrigaoa Prada.

Najbolje rešenje za obe strane možda bi bila nova pozajmica od Zenita ili bar dogovor da defanzivac ostane na Marakani do kraja kvalifikacija za Ligu šampiona.

