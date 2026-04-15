Zvezda završila veliko pojačanje! Potpisuje ubojiti strelac!

Crveno-beli razmišljaju o narednoj sezoni.

Na utakmici protiv subotičkog Spartaka, Aleksandar Katai je postao drugi najbolji strelac u istoriji Crvene zvezde.

Popularni "Magiko" je tom prilikom pretekao klupsku legendu Dragana Džajića i sa 157 pogodaka izbio na drugu poziciju liste najefikasnijih u istoriji tima sa Marakane.

On se najpre izjednačio sa aktuelnim predsednikom FSS u 23. minutu, kada je protiv Subotičana dao 156. pogodak.

Ipak, u samom finišu poluvremena stigao je i do novog gola na ovoj utakmici, čime je i zvanično izbio na drugo mesto najubojitijih strelaca Zvezde.

Zbog toga je uprava srpskog šampiona odlučila da nagradi Kataija, koji će, kako saznaje "Maksbet sport", dobiti novi jednogodišnji ugovor!

Ofanzivac rođen u Srbobranu parafiraće vernost Zvezdi do leta 2028. a ozvaničenje se očekuje narednih dana.

Podsetimo, aktuelna saradnja Crvene zvezde i Kataija ističe 30. juna 2027. godine.

BONUS VIDEO: Selektor SAD Stiv Ker kupio deonice Majorke