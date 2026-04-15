Fudbal

Zvezda završila veliko pojačanje! Potpisuje ubojiti strelac!

Новости.онлине

15. 04. 2026. u 11:13

Crveno-beli razmišljaju o narednoj sezoni.

Звезда завршила велико појачање! Потписује убојити стрелац!

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Na utakmici protiv subotičkog Spartaka, Aleksandar Katai je postao drugi najbolji strelac u istoriji Crvene zvezde.

Popularni "Magiko" je tom prilikom pretekao klupsku legendu Dragana Džajića i sa 157 pogodaka izbio na drugu poziciju liste najefikasnijih u istoriji tima sa Marakane.

On se najpre izjednačio sa aktuelnim predsednikom FSS u 23. minutu, kada je protiv Subotičana dao 156. pogodak.

Ipak, u samom finišu poluvremena stigao je i do novog gola na ovoj utakmici, čime je i zvanično izbio na drugo mesto najubojitijih strelaca Zvezde.

FOTO: FK Crvena zvezda

Zbog toga je uprava srpskog šampiona odlučila da nagradi Kataija, koji će, kako saznaje "Maksbet sport", dobiti novi jednogodišnji ugovor!

Ofanzivac rođen u Srbobranu parafiraće vernost Zvezdi do leta 2028. a ozvaničenje se očekuje narednih dana.

Podsetimo, aktuelna saradnja Crvene zvezde i Kataija ističe 30. juna 2027. godine.

BONUS VIDEO: Selektor SAD Stiv Ker kupio deonice Majorke 

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Evroliga donela hitnu odluku! Crvena zvezda ide u Atinu na završni turnir, veliko slavlje na Malom Kalemegdanu!

