Zvezda završila veliko pojačanje! Potpisuje ubojiti strelac!
Crveno-beli razmišljaju o narednoj sezoni.
Na utakmici protiv subotičkog Spartaka, Aleksandar Katai je postao drugi najbolji strelac u istoriji Crvene zvezde.
Popularni "Magiko" je tom prilikom pretekao klupsku legendu Dragana Džajića i sa 157 pogodaka izbio na drugu poziciju liste najefikasnijih u istoriji tima sa Marakane.
On se najpre izjednačio sa aktuelnim predsednikom FSS u 23. minutu, kada je protiv Subotičana dao 156. pogodak.
Ipak, u samom finišu poluvremena stigao je i do novog gola na ovoj utakmici, čime je i zvanično izbio na drugo mesto najubojitijih strelaca Zvezde.
Zbog toga je uprava srpskog šampiona odlučila da nagradi Kataija, koji će, kako saznaje "Maksbet sport", dobiti novi jednogodišnji ugovor!
Ofanzivac rođen u Srbobranu parafiraće vernost Zvezdi do leta 2028. a ozvaničenje se očekuje narednih dana.
Podsetimo, aktuelna saradnja Crvene zvezde i Kataija ističe 30. juna 2027. godine.
