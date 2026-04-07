NOVI SAD JE ZAVIJEN U CRNO! Vojvodina tuguje, otišao je simbol jednog vremena!

TUŽAN dan za Novi Sad!

Posle kraće bolesti u 59. godini preminuo je Jonče Misini – Malajac mlađi, saopštio je Fudbalski klub Vojvodina.

- Fudbalski klub Vojvodina sa tugom obaveštava javnost da je posle kraće bolesti u 59. godini preminuo Jonče Misini - Malajac mlađi. U pitanju je član porodice Misini koja već preko pet decenija prodaje semenke i slatkiše na tribinama našeg "Karađorđa". FK Vojvodina izražava najdublje saučešće porodici, prijateljima i svima koji su Jonča Misinija poznavali i poštovali - piše u objavi kluba.

A koliko je bio voljen, govore poruke navijača koji ističu da nijedna utakmica na "Karađorđu" nije mogla da protekne bez njega.

- Večna mu slava i hvala za sva davanja od kad smo mi bili deca, do danas kada se našoj deci radovao i častio kao da su njegova. Velika si FK Vojvodino! Naš Jonče je bio ponos svih Goranaca sa Šar Planine", samo su neke od poruka.