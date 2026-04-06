NIJE NAM „LEGLA“ REPREZENTATIVNA PAUZA : Miroslav Tanjga, trener Vojvodine, posle „divlje“ utakmice za remi sa IMT- om

REMIJEM u Loznici, gde su u subotu sa IMT-om odigrali meč bez pogodaka, fudbaleri Vojvodine prekinuli su niz uspeha i propustili priliku da „overe“ drugu poziciju na tabeli pred „plej of“.

N.Mihajlović

Novosađanima, kako je potvrdio i Miroslav Tanjga, šef stručnog štaba, očigleno ni malo nije prijala reprezentativna pauza, u kojoj su izgubili ritam sigurnog koraka ka željenom cilju u superligaškom karavanu.

I ne samo to. Jer, uzdanica novosadske odbrane Kornel Suč, vratio se iz Budimpešte sa okupljanja reprezentacije Mađarske povređen i, prema prognozama medicinskog tima, primoran da odsustvuje sa terena bar nekoliko nedelja. Takođe, „štoper“ Đorđe Crnomarković je nastupio na „Lagatoru“ nedovoljno oporavljen, kao i Kamerunac Kufre Eta, sa samo dva treninga... S druge strane, kapiten Njegoš Petrović, koji je debitovao za reprezentaciju Srbije, vratio se u pogon posle četiri nedelje izostanka i na krilima utisaka iz tabora „Orlova“, odigrao odličnu partiju na „Lagatoru“. To, međutim, nije bilo dovoljno da se pokrenu i saigrači.

- Nije nam dobro došla pauza, moram da priznam- kaže Tanjga.- Imali smo nekoliko igrača koji su bili sa svojim reprezentacijama, neki su bili na putu, povrede nas nisu zaobišle, što je uobičajeno u ovoj fazi prvenstva, jednostavno, dešavale su se neke čudne stvari. Takođe, što sam govorio pred utakmicu u Loznici, nije mi se sviđala atmosfera na treninzima. Kod nas je atmosfera, uobičajeno uvek na najvišem nivou, posebno kada radimo na fudbalskom centru „Vujadin Boškov“. Međutim, ovaj put nismo imali sve igrače na okupu, nismo imali fokus i malo kao da smo se opustili, tako da nam ova pauza nije dobro došla.

Sve to, reflektovalo se u odmeravanju za bodove sa veoma neugodnim rivalom na „Lagatoru“, koji je Novosađane znao da iznenadi na „Karađorđu“.

- U Loznici, smo imali tu čudnu utakmicu. Prvo, imali smo povrede igrača. Najpre Siniša Tanjga a potom se na istoj poziciji povredio i Kufre Eta, koji ga je zamenio, pa smo morali da rotiramo u odbrani. S obzirom na to kako je tekla utakmice i na sva dešavanja, ne mogu da kažem da remi kao rezultat nije bio dobar. Ta utakmica je po meni, najblaže rečeno, bila divlja. Ništa se tu posebno nije dešavalo osim u poslednja dva minuta kada smo mogli da damo gol i mi i oni. Remi je, na kraju, pravedan rezultat s kojim možemo da budemo zadovoljni i da živimo s njim. Sve u svemu, moramo da idemo dalje, jer već u sredu je sledeća utakmica. Na našem stadionu u završnici osnovnog dela prvenstva dočekujemo Radnički iz Niša i gledaćemo da ovo nadoknadimo– rekao je Tanjga.